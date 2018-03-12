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İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 18:48 | Son Güncelleme

Beyoğlu Kasımpaşa’da cenazeye gelen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 3 kişi yaralanırken, dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Bülent Demir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kasımpaşa Büyük Camii'ne getirilen cenazenin ardından iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Tekme, yumruk ve sopaların havada uçuştuğu kavga caddeye taştı.

Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirine silahla ateş açtı. 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan şahıslar ise can havliyle çevredeki iş yerlerine sığındı. Ardından vatandaşların yardımıyla araçlara alınan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki geniş çaplı inceleme yaptı. Güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye alan polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

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istanbul silahlı çatışma Kasımpaşa

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