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İstanbul'da silahlı saldırı: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 23:21 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda Fethitepe Mahallesi, Tepeüstü Sokak'ta bulunan bir kahvehaneye maskeli kişilerce ateş açıldı Açılan ateş sonucu kahvehanedeki ikişer arasında yaralananlar oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ise çevre hastanelere kaldırıldı.

İstanbul'da silahlı saldırı: Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Fetihtepe Mahallesi Yamak Sokak'taki bir kahvehaneye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 7 kişi yaralanırken, saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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istanbul silahlı saldırı kahvehane

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