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İstanbul'da sinirlenen hasta yakını doktora saldırdı! 6 kişi zor zapt etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 16:19 | Son Güncelleme

İstanbul'da bir hastanede doktora sinirlenen hasta yakını önce tehdit etti, ardından tekme ile doktora saldırdı. Saldırgan güvenlik görevlileri tarafından güçlükle etkisiz hale getirilirken, olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde 5 güvenlik ve bir polis memuru şahsı engellemeye çalışıyor. Kelepçelenen şahıs hastaneyi birbirine katıyor. Bu sırada şahıs, "O doktoru öldüreceğim" diye bağırıyor.

Olay dün gece Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çocuk bölümünde meydana geldi. Doktor bir çocuğu muayene ettiği sırada, bir kişi çocuğunun hasta olduğunu söyleyip içeri girdi. Doktor, muayenesi bittikten sonra şahsın çocuğuna bakacağını söyleyince sırasını beklemeden çocuğunu muayene ettirmek isteyen adam, doktora tehditler savurdu.

"KAFASINA SIKACAKSIN BUNLARIN"

Şahıs iddiaya göre doktora, "Kafasına sıkacaksın bunların" diyerek tekmeyle saldırdı. Bu sırada güvenlikler hızla şahsa müdahale etti. 5 güvenlik ve bir polis memuru şahsı etkisiz hale getirmek için uzun süre mücadele etti. Ellerinden kelepçelenen şahıs, güçlükle engellendi. Şahıs tehditlere devam ederek, "O doktoru öldüreceğim" diye bağırdı.

6 KİŞİ ZOR ZAPT ETTİ

O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde 5 güvenlik ve bir polis memuru şahsı engellemeye çalışıyor. Kelepçelenen şahıs hastaneyi birbirine katıyor. Bu sırada şahıs, "O doktoru öldüreceğim" diye bağırıyor. (İHA)


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istanbul hastane doktora saldırı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Abicim şu anda ne saglık doktorun umurunda ne din imamın ugrunda herkes maaşına bakıyor sigortası yatıyormı yatmıyormu ona bakıyor e adamında içi yanınca canın yanınca doktorda umursamayınca dayagı yiyor bana görede doktorlar bazen hakediyor
6 kişi durdurmaya çalışmayacak kendini birşey sanıyor böyleleri 6 kişi birer tekme sallayacak gör bakalım nasıl duruyor yeter be ne bu doktor çocuk kadınlara şiddet
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