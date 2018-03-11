İstanbul'da sis hayatı felç etti! İptaller art arda geliyor

Yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları tüm vapur seferleri dünden beri yapılamıyor. İDO seferleri de sis nedeniyle gerçekleştirilemiyor. İstanbul Boğazı da sis nedeniyle çift yönlü gemi trafiğine gece yarısından sonra kapandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde zaman zaman etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin azalmasıyla birlikte sürücüler de zor anlar yaşadı.

Havalar adım adım ısınıyor bunun yanında yurdun birçok yerinden sis haberleri geliyor. Meteoroloji tarafından yayınlanan son dakika tahminlerine göre sisli hava bugün ve yarın da etkisini sürdürecek. Pazartesi sabahı haftanın ilk mesai gününde sisli havanın ulaşımı etkilemesi ise İstanbulluları korkutuyor.

BOĞAZ’DA PAZARTESİ TEHLİKESİ



Dün sis İstanbul’da kendini gösterdi ve vapur seferleri iptal olunca, Marmaray’da büyük yoğunluklar oluştu. Diğer ulaşım araçlarını da etkileyen yoğunlukların pazartesi sabahı da yaşanmasından endişe ediliyor. Okulların ve mesailerin başlangıcına denk gelen sabah saatlerinde etkisi daha kuvvetli olan sisin yarın da etkili olarak salı günü yerini yağmura bırakması bekleniyor. Sisin vapur seferlerini iptal etmesi durumunda İstanbulluları, Marmaray ve Metrobüs alternatifleri bekliyor.