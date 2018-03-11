İstanbul'da sis hayatı felç etti! İptaller art arda geliyor

Yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları tüm vapur seferleri dünden beri yapılamıyor. İDO seferleri de sis nedeniyle gerçekleştirilemiyor. İstanbul Boğazı da sis nedeniyle çift yönlü gemi trafiğine gece yarısından sonra kapandı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde zaman zaman etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin azalmasıyla birlikte sürücüler de zor anlar yaşadı.
Havalar adım adım ısınıyor bunun yanında yurdun birçok yerinden sis haberleri geliyor. Meteoroloji tarafından yayınlanan son dakika tahminlerine göre sisli hava bugün ve yarın da etkisini sürdürecek. Pazartesi sabahı haftanın ilk mesai gününde sisli havanın ulaşımı etkilemesi ise İstanbulluları korkutuyor.
BOĞAZ’DA PAZARTESİ TEHLİKESİ
Dün sis İstanbul’da kendini gösterdi ve vapur seferleri iptal olunca, Marmaray’da büyük yoğunluklar oluştu. Diğer ulaşım araçlarını da etkileyen yoğunlukların pazartesi sabahı da yaşanmasından endişe ediliyor. Okulların ve mesailerin başlangıcına denk gelen sabah saatlerinde etkisi daha kuvvetli olan sisin yarın da etkili olarak salı günü yerini yağmura bırakması bekleniyor. Sisin vapur seferlerini iptal etmesi durumunda İstanbulluları, Marmaray ve Metrobüs alternatifleri bekliyor.
İstanbul 5 günlük hava durumu;
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
YAĞMURLU HAFTA GELİYOR
Yeni haftanın ilk gününde sis etkili olacak ancak ilerleyen günlerde yurdun çeşitli bölgelerinden yağmur haberleri gelecek. Salı günü Türkiye’nin batısını etkileyecek yağışlar çarşamba günü doğu bölgelere kaysa da perşembe günü yurdun tamamı yağış alacak.
İDO VE BUDO SEFERLERİNE SİS ENGELİ
İstanbul ve Marmara Denizi'nde iki gündür etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sis nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle:
İDO
08:00 Yalova-Pendik
08:00 Pendik-Yalova
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
BUDO
08:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
08:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece)
09:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
09:30 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya)
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