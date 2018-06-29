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İstanbul'da şok operasyon! Polis ve askerler gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 11:23 | Son Güncelleme

İstanbul'da kumar oynatılması için yer temin etme suçuna göz yumma karşılığında, rüşvet aldıkları iddiasına ilişkin soruşturmada 5'i emniyet görevlisi, 2'si askeri personel 29 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da şok operasyon! Polis ve askerler gözaltında

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet" ve "kumar oynanması için yer temin etme" suçlarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, kumar oynatılması için yer temin etme suçuna göz yumma karşılığında rüşvet aldıkları iddiasıyla aralarında emniyet görevlileri ile askeri personelin de bulunduğu 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı kapsamında emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, 5'i emniyet görevlisi, 2'si askeri personel olmak üzere 29 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 7'si beylik tabanca olmak üzere toplam 11 silah ile çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA


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