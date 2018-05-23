İstanbul'da şok! Taksinin bagajını görenler dondu kaldı

İstanbul Gazi Mahallesinde seyir halindeki bir ticari taksinin bagajında insan olduğunu görenler şoka girdi.

İddialara göre, bir ticari taksi sürücüsü fazla yolcu alınca bir kişi araç dışında kaldı. Yolcuyu bırakmak istemeyen şoför akıl almaz bir yönteme başvurarak, şahsı bagaja bindirerek taşıdı.

Bagaja giren şahıs, içeride havasız kalmamak için bir eliyle de kapağını tutarak ilerledi.

DİĞER SÜRÜCÜLER TEPKİ GÖSTERDİ



İnsanlık dışı yolcu taşıma yöntemini gören diğer sürücülerde şoka girerek duruma tepki gösterdi.

Görenleri hayretlere düşüren görüntü ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. (İHA)





