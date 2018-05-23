HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İstanbul'da şok! Taksinin bagajını görenler dondu kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 12:20 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de aracının bagajında çanta yerine insan taşıyan taksi sürücüsü, kameralara yansıdı. Bagaja giren şahıs, içeride havasız kalmamak için bir eliyle kapağı tuttuğu görüldü.

İstanbul'da şok! Taksinin bagajını görenler dondu kaldı

İstanbul Gazi Mahallesinde seyir halindeki bir ticari taksinin bagajında insan olduğunu görenler şoka girdi.

İddialara göre, bir ticari taksi sürücüsü fazla yolcu alınca bir kişi araç dışında kaldı. Yolcuyu bırakmak istemeyen şoför akıl almaz bir yönteme başvurarak, şahsı bagaja bindirerek taşıdı.

Bagaja giren şahıs, içeride havasız kalmamak için bir eliyle de kapağını tutarak ilerledi.

DİĞER SÜRÜCÜLER TEPKİ GÖSTERDİ

İnsanlık dışı yolcu taşıma yöntemini gören diğer sürücülerde şoka girerek duruma tepki gösterdi.

Görenleri hayretlere düşüren görüntü ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. (İHA)

SA

PARTNERPitonla kırkayak ölümüne savaştıPitonla kırkayak ölümüne savaştı
Mersin’de doğayı uğur böcekleri koruyacakMersin’de doğayı uğur böcekleri koruyacak
Balıkdamı'nda kuş gözlemiBalıkdamı'nda kuş gözlemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
taksici Taksi bagaj istanbul

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

Survivor'a veda eden Berna'dan ilginç Turabi itirafı! 'Ben onu sevdim çünkü...'

Survivor'a veda eden Berna'dan ilginç Turabi itirafı! 'Ben onu sevdim çünkü...'

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Okuyucu Yorumları 11 yorum
uber cagirsaydi rahat rahat giderdi
sonra "neden UBER" diye ağlıyorsunuz... UBER'de insan muamelesi görüyoruz, İstanbul Turu attırmak yerine direk navigasyondan belirlenmiş ücrette gidiyoruz...
O şimdi fazla yolcu taşıdım diye para da istemiştir ekstra...
Bu nasıl iş?
Kesin suriyelidir :)
uber şart bunlardan kurtulmanın tek yolu
UBER EN KEYFİLİ EN GUVENLİ
YAŞASIN UBER , LANET OLSUN SARI TAKSİ
rahat rahat yayila yayila klimalinaraçla gitmek varken
hangi yolcu bagaja biner uber yandaşı medya kaç para aldınız?
traji komik
Diğer Haberler
Tuvalette doğum yapıp, bebeği çantasına koyan kız hakkında karar çıktı

Tuvalette doğum yapıp, bebeği çantasına koyan kız hakkında karar çıktı

Annesiyle aşk yaşayan komşusunu öldürdü

Annesiyle aşk yaşayan komşusunu öldürdü

UBER sürücüsünün yolu kesip tehdit eden taksiciler serbest bırakıldı

UBER sürücüsünün yolu kesip tehdit eden taksiciler serbest bırakıldı

İçişleri Bakanlığı son dakika duyurdu: 'Kendal' kod adlı Adnan Çelik öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı son dakika duyurdu: 'Kendal' kod adlı Adnan Çelik öldürüldü!

Konya'da kolları ve başı kesik kadın cesedi bulundu

Konya'da kolları ve başı kesik kadın cesedi bulundu

Fatih Portakal'dan Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba'ya çok sert eleştiri

Fatih Portakal'dan Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba'ya çok sert eleştiri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.