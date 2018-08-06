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7 Ağustos İstanbul'da su kesintisi! İSKİ açıklama yaptı, 20 ilçede sular ne zaman gelecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 22:10 | Son Güncelleme

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'da 20 ilçede su kesintisi uygulanacak. Başakşehir, Esenler, Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Bakırköy, Bakırköy, Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar, Arnavutköy, Çatalca, Kağıthane, Beyoğlu, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Şişli, Beşiktaş'ta 12 saat sular kesilecek. "Sular ne zaman gelecek" sorusunun cevabı da açıklamada! İşte 7 Ağustos 2018 İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...

7 Ağustos İstanbul'da su kesintisi! İSKİ açıklama yaptı, 20 ilçede sular ne zaman gelecek

İSKİ'den yapılan açıklamada, "3.Havalimanı Çevre Yolu İnşaatı" sebebiyle yapılacak enerji kesintisiyle Terkos Terfi Merkezi'ne enerji verilemeyeceğinden yarın 08.00'den itibaren 12 saat boyunca 20 ilçede bazı mahallelere su kesintisi olacağı duyuruldu.

İSKİ'den yapılan açıklama şöyle:

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

"3. Havalimanı Çevre Yolu İnşaatı" sebebiyle; BEDAŞ tarafından enerji hatlarında deplase çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu çalışma nedeniyle, Terkos Terfi Merkezine enerji verilemeyeceğinden 7 Ağustos 2018 Salı günü 08.00 ile 20.00 saatleri arasında 12 saat süreyle; aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

SU ALAMAYACAK BÖLGELER:

KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

Küçükçekmece'nin; Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Yarımburgaz ve Kanarya Mahalleleri. Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00

BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ

Başakşehir'in; İkitelli OSB, Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp Mahalleleri. Başakşehir'de sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00

ESENLER SU KESİNTİSİ

Esenler'in; Birlik, Fevzi Çakmak, Havaalanı, Tuna, Kazım Karabekir, Kemer, Menderes, Oruç Reis, Turgut Reis Mahalleleri. Esenler'de sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00

BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ

Bahçelievler İlçesi: Cumhuriyet, Çobançeşme, Fevzi Çakmak, Kocasinan Merkez, Haznedar, Siyavuşpaşa, Soğanlı Merkez, Yenibosna Merkez ve Zafer Mahalleleri. Bahçelievler'de sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00

GÜNGÖREN SU KESİNTİSİ

Güngören'in; Akıncılar, Güneştepe, Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak ve Merkez Mahallelerinin tamamı ile Sanayi ve Genç Osman Mahallelerinin bir kısmı. Güngören'de sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00

BAĞCILAR SU KESİNTİSİ

Bağcılar'ın; Bağlar, Demirkapı, Evren, Fatih, Göztepe, Güneşli, İstoç, Kirazlı, Mahmutbey, Yenimahalle, Yavuz Selim, Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Yarımburgaz, Kanarya, Fatih, Göztepe, 100. Yıl Mahallelerinin tamamı ile Yavuz Selim Mahallesinin bir kısmı. Bağcılar'da sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00

BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ

Bakırköy'ün; Osmaniye ve Zuhuratbaba Mahalleleri. Bakırköy'de sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00

ESENYURT SU KESİNTİSİ

Esenyurt'un, Merkez, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Esenkent, Sanayi, Talatpaşa ve Yenikent Mahalleleri. Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00

BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

Büyükçekmece'nin, Karaağaç Mahallesi. Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00

AVCILAR SU KESİNTİSİ

Avcılar'ın; Cihangir ve Tahtakale Mahallelerinin tamamı ile Merkez Mahallesinin üst kotları. Avcılar'da sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00

ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ

Arnavutköy'ün; Hastane, Hadımköy, İslambey, Deliklikaya, Dursunköy, Ömerli, Yassıören ve Yeşilbayır Mahalleleri. Arnavutköy'de sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00

ÇATALCA SU KESİNTİSİ

Çatalca'nın, Nakkaş ve Bahşayiş Mahalleleri. Çatalca'da sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00

KAĞITHANE SU KESİNTİSİ

Kağıthane'nn; Emniyetevler, Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, M.Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır, Seyrantepe, Sultan Selim, Şirintepe, Talat paşa, Telsizler, Yahya Kemal, Yeşilce, Çağlayan, Çeliktepe Mahalleleri. Kağıthane'de sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00

BEYOĞLU SU KESİNTİSİ

Beyoğlu'nun; Bostan, Bülbül, Cihangir, Fetihtepe, Gümüşsuyu, Hacı Ahmet, Halıcıoğlu, Hüseyinağa, Kaptanpaşa, Katip Mustafa Çelebi, Keçeci Piri, Kocatepe,Kulaksız, Piri Paşa, Sütlüce, Çukur, Örnektepe, Şehit Muhtar, Hacı Hüsrev ve Kılıçali Paşa Mahalleleri. Beyoğlu'nda sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00

EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ

Eyüpsultan'ın; Alibeyköy, Göktürk, Güzeltepe, Mimar Sinan, Mithat Paşa, Hasdal Askeri Kışlası, Akşemsettin, Karadolap, Çırçır, Yeşilpınar Mahallelerinin tamamı ile Alibeyköy Merkez Üst kotları. Eyüpsultan'da sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00

SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ

Sultangazi'nin; Cumhuriyet, 50. Yıl, Esentepe, Gazi, Sultan Çiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre ve Zübeyde Hanım Mahalleleri. Sultangazi'de sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00

BAYRAMPAŞA SU KESİNTİSİ

Bayrampaşa'nın; Yıldırım, Kocatepe ve Cevatpaşa Mahalleleri. Bayrampaşa'da sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00

GAZİOSMANPAŞA SU KESİNTİSİ

Gaziosmanpaşa'nın; Karayolları, Karadeniz ve Barbaros Hayrettin Paşa Mahalleleri. Gaziosmanpaşa'da sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00

ŞİŞLİ SU KESİNTİSİ

Şişli'nin; 19 Mayıs, Hürriyet, Bozkurt, Kuştepe, Cumhuriyet, Mecidiyeköy, Duatepe, Merkez, Ergenekon, Meşrutiyet, Feriköy, İzzet Paşa, Fulya, İnönü, Gülbahar, Paşa, Halaskargazi ve Halide Edip Mahalleleri. Şişli'de sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00

BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ

Beşiktaş'ın, Muradiye ve Vişnezade Mahalleleri. Beşiktaş'ta sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
yaw ne suyu dolara bakın siz 6 oluyor suyu buluruz kolay o iş
kesinlikle fetocuların işi bu .....kekekeke
bu ne rezillik ya elimizi yıkayamıyoruz
iski de tam iski...valla geçenlerde de 24 saat kesmiştiniz..bari 2.sini bir yapsaydınız...hem şu hem de enerji...olur biterdi...Şimdi bir daha...helal size
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