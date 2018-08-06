7 Ağustos İstanbul'da su kesintisi! İSKİ açıklama yaptı, 20 ilçede sular ne zaman gelecek

İSKİ'den yapılan açıklamada, "3.Havalimanı Çevre Yolu İnşaatı" sebebiyle yapılacak enerji kesintisiyle Terkos Terfi Merkezi'ne enerji verilemeyeceğinden yarın 08.00'den itibaren 12 saat boyunca 20 ilçede bazı mahallelere su kesintisi olacağı duyuruldu. İSKİ'den yapılan açıklama şöyle: SULAR NE ZAMAN GELECEK? "3. Havalimanı Çevre Yolu İnşaatı" sebebiyle; BEDAŞ tarafından enerji hatlarında deplase çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu çalışma nedeniyle, Terkos Terfi Merkezine enerji verilemeyeceğinden 7 Ağustos 2018 Salı günü 08.00 ile 20.00 saatleri arasında 12 saat süreyle; aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. SU ALAMAYACAK BÖLGELER: KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ Küçükçekmece'nin; Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Yarımburgaz ve Kanarya Mahalleleri. Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00 BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ Başakşehir'in; İkitelli OSB, Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp Mahalleleri. Başakşehir'de sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00 ESENLER SU KESİNTİSİ Esenler'in; Birlik, Fevzi Çakmak, Havaalanı, Tuna, Kazım Karabekir, Kemer, Menderes, Oruç Reis, Turgut Reis Mahalleleri. Esenler'de sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00

BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ Bahçelievler İlçesi: Cumhuriyet, Çobançeşme, Fevzi Çakmak, Kocasinan Merkez, Haznedar, Siyavuşpaşa, Soğanlı Merkez, Yenibosna Merkez ve Zafer Mahalleleri. Bahçelievler'de sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00 GÜNGÖREN SU KESİNTİSİ Güngören'in; Akıncılar, Güneştepe, Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak ve Merkez Mahallelerinin tamamı ile Sanayi ve Genç Osman Mahallelerinin bir kısmı. Güngören'de sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00 BAĞCILAR SU KESİNTİSİ Bağcılar'ın; Bağlar, Demirkapı, Evren, Fatih, Göztepe, Güneşli, İstoç, Kirazlı, Mahmutbey, Yenimahalle, Yavuz Selim, Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Yarımburgaz, Kanarya, Fatih, Göztepe, 100. Yıl Mahallelerinin tamamı ile Yavuz Selim Mahallesinin bir kısmı. Bağcılar'da sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00 BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ Bakırköy'ün; Osmaniye ve Zuhuratbaba Mahalleleri. Bakırköy'de sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00 ESENYURT SU KESİNTİSİ Esenyurt'un, Merkez, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Esenkent, Sanayi, Talatpaşa ve Yenikent Mahalleleri. Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00

BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ Büyükçekmece'nin, Karaağaç Mahallesi. Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00 AVCILAR SU KESİNTİSİ Avcılar'ın; Cihangir ve Tahtakale Mahallelerinin tamamı ile Merkez Mahallesinin üst kotları. Avcılar'da sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00 ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ Arnavutköy'ün; Hastane, Hadımköy, İslambey, Deliklikaya, Dursunköy, Ömerli, Yassıören ve Yeşilbayır Mahalleleri. Arnavutköy'de sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00 ÇATALCA SU KESİNTİSİ Çatalca'nın, Nakkaş ve Bahşayiş Mahalleleri. Çatalca'da sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00 KAĞITHANE SU KESİNTİSİ Kağıthane'nn; Emniyetevler, Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, M.Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır, Seyrantepe, Sultan Selim, Şirintepe, Talat paşa, Telsizler, Yahya Kemal, Yeşilce, Çağlayan, Çeliktepe Mahalleleri. Kağıthane'de sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00 BEYOĞLU SU KESİNTİSİ Beyoğlu'nun; Bostan, Bülbül, Cihangir, Fetihtepe, Gümüşsuyu, Hacı Ahmet, Halıcıoğlu, Hüseyinağa, Kaptanpaşa, Katip Mustafa Çelebi, Keçeci Piri, Kocatepe,Kulaksız, Piri Paşa, Sütlüce, Çukur, Örnektepe, Şehit Muhtar, Hacı Hüsrev ve Kılıçali Paşa Mahalleleri. Beyoğlu'nda sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00