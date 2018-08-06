7 Ağustos İstanbul'da su kesintisi! İSKİ açıklama yaptı, 20 ilçede sular ne zaman gelecek

İSKİ'den yapılan açıklamada, "3.Havalimanı Çevre Yolu İnşaatı" sebebiyle yapılacak enerji kesintisiyle Terkos Terfi Merkezi'ne enerji verilemeyeceğinden yarın 08.00'den itibaren 12 saat boyunca 20 ilçede bazı mahallelere su kesintisi olacağı duyuruldu.
İSKİ'den yapılan açıklama şöyle:
"3. Havalimanı Çevre Yolu İnşaatı" sebebiyle; BEDAŞ tarafından enerji hatlarında deplase çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu çalışma nedeniyle, Terkos Terfi Merkezine enerji verilemeyeceğinden 7 Ağustos 2018 Salı günü 08.00 ile 20.00 saatleri arasında 12 saat süreyle; aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.
Küçükçekmece'nin; Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Yarımburgaz ve Kanarya Mahalleleri. Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00
Başakşehir'in; İkitelli OSB, Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp Mahalleleri. Başakşehir'de sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00
Esenler'in; Birlik, Fevzi Çakmak, Havaalanı, Tuna, Kazım Karabekir, Kemer, Menderes, Oruç Reis, Turgut Reis Mahalleleri. Esenler'de sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00
Bahçelievler İlçesi: Cumhuriyet, Çobançeşme, Fevzi Çakmak, Kocasinan Merkez, Haznedar, Siyavuşpaşa, Soğanlı Merkez, Yenibosna Merkez ve Zafer Mahalleleri. Bahçelievler'de sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00
Güngören'in; Akıncılar, Güneştepe, Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak ve Merkez Mahallelerinin tamamı ile Sanayi ve Genç Osman Mahallelerinin bir kısmı. Güngören'de sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00
Bağcılar'ın; Bağlar, Demirkapı, Evren, Fatih, Göztepe, Güneşli, İstoç, Kirazlı, Mahmutbey, Yenimahalle, Yavuz Selim, Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Yarımburgaz, Kanarya, Fatih, Göztepe, 100. Yıl Mahallelerinin tamamı ile Yavuz Selim Mahallesinin bir kısmı. Bağcılar'da sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00
Bakırköy'ün; Osmaniye ve Zuhuratbaba Mahalleleri. Bakırköy'de sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00
Esenyurt'un, Merkez, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Esenkent, Sanayi, Talatpaşa ve Yenikent Mahalleleri. Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00
Büyükçekmece'nin, Karaağaç Mahallesi. Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00
Avcılar'ın; Cihangir ve Tahtakale Mahallelerinin tamamı ile Merkez Mahallesinin üst kotları. Avcılar'da sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00
Arnavutköy'ün; Hastane, Hadımköy, İslambey, Deliklikaya, Dursunköy, Ömerli, Yassıören ve Yeşilbayır Mahalleleri. Arnavutköy'de sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00
Çatalca'nın, Nakkaş ve Bahşayiş Mahalleleri. Çatalca'da sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00
Kağıthane'nn; Emniyetevler, Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, M.Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır, Seyrantepe, Sultan Selim, Şirintepe, Talat paşa, Telsizler, Yahya Kemal, Yeşilce, Çağlayan, Çeliktepe Mahalleleri. Kağıthane'de sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00
Beyoğlu'nun; Bostan, Bülbül, Cihangir, Fetihtepe, Gümüşsuyu, Hacı Ahmet, Halıcıoğlu, Hüseyinağa, Kaptanpaşa, Katip Mustafa Çelebi, Keçeci Piri, Kocatepe,Kulaksız, Piri Paşa, Sütlüce, Çukur, Örnektepe, Şehit Muhtar, Hacı Hüsrev ve Kılıçali Paşa Mahalleleri. Beyoğlu'nda sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00
Eyüpsultan'ın; Alibeyköy, Göktürk, Güzeltepe, Mimar Sinan, Mithat Paşa, Hasdal Askeri Kışlası, Akşemsettin, Karadolap, Çırçır, Yeşilpınar Mahallelerinin tamamı ile Alibeyköy Merkez Üst kotları. Eyüpsultan'da sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00
Sultangazi'nin; Cumhuriyet, 50. Yıl, Esentepe, Gazi, Sultan Çiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre ve Zübeyde Hanım Mahalleleri. Sultangazi'de sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00
Bayrampaşa'nın; Yıldırım, Kocatepe ve Cevatpaşa Mahalleleri. Bayrampaşa'da sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00
Gaziosmanpaşa'nın; Karayolları, Karadeniz ve Barbaros Hayrettin Paşa Mahalleleri. Gaziosmanpaşa'da sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00
Şişli'nin; 19 Mayıs, Hürriyet, Bozkurt, Kuştepe, Cumhuriyet, Mecidiyeköy, Duatepe, Merkez, Ergenekon, Meşrutiyet, Feriköy, İzzet Paşa, Fulya, İnönü, Gülbahar, Paşa, Halaskargazi ve Halide Edip Mahalleleri. Şişli'de sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00
Beşiktaş'ın, Muradiye ve Vişnezade Mahalleleri. Beşiktaş'ta sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00
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