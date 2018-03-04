İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon! 'Çerkez Cengiz' için flaş karar

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı suçlardan aranan Cengiz Şıklaroğlu'nun yakalanması için Beykoz'da bir adrese operasyon düzenledi.

Cengiz Şıklaroğlu ile bir adamının gözaltına alındığı operasyonda, 14 av tüfeği, 1 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.





TEHDİTLER SAVURDU



Cengiz Şıklaroğlu adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilirken tehditler savurması dikkat çeken 'Çerkez Cengiz' lakaplı Cengiz Şıklaroğlu, "Ben örgüte silah yardımı filan yapmadım. Hiç suçum yok. Kardeşlerimin hepinize söylüyorum. Abdestsiz sokağa çıkmayın. Yakında kıyamet kopacak. Ispartalı seni de gül bahçesine gömeceğim. Her şeyim yasal benim” diyerek tehditler savurması dikkat çekti.

Adliye sevk edilirken Cengiz Şıklaroğlu’nu yakınları iki lüks araçla takip etti.

AKŞAM SAATLERİNDE SERBEST BIRAKILDI



'Çerkes Cengiz' olarak bilinen Cengiz Şıklaroğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.