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İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon! 'Çerkez Cengiz' için flaş karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 12:08 | Son Güncelleme

Daha önce cezaevine konvoyla gittiğine dair şovuyla gündeme gelen, kamuoyunda "Çerkez Cengiz" olarak bilinen Cengiz Şıklaroğlu ile bir şüpheli yakalandı. Şıklaroğlu, akşam saatlerinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon! 'Çerkez Cengiz' için flaş karar

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı suçlardan aranan Cengiz Şıklaroğlu'nun yakalanması için Beykoz'da bir adrese operasyon düzenledi.

Cengiz Şıklaroğlu ile bir adamının gözaltına alındığı operasyonda, 14 av tüfeği, 1 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

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TEHDİTLER SAVURDU

Cengiz Şıklaroğlu adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilirken tehditler savurması dikkat çeken 'Çerkez Cengiz' lakaplı Cengiz Şıklaroğlu, "Ben örgüte silah yardımı filan yapmadım. Hiç suçum yok. Kardeşlerimin hepinize söylüyorum. Abdestsiz sokağa çıkmayın. Yakında kıyamet kopacak. Ispartalı seni de gül bahçesine gömeceğim. Her şeyim yasal benim” diyerek tehditler savurması dikkat çekti.

Adliye sevk edilirken Cengiz Şıklaroğlu’nu yakınları iki lüks araçla takip etti.

AKŞAM SAATLERİNDE SERBEST BIRAKILDI

'Çerkes Cengiz' olarak bilinen Cengiz Şıklaroğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet suçundan gözaltına alınan Cengiz Şıklaroğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edilmişti. Şıklaroğlu savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şıklaroğlu, haftada bir gün polis merkezine giderek imza atacak.

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Çerkez Cengiz istanbul

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Okuyucu Yorumları 37 yorum
instagramdan takip ediyorum cerkes cengizi. sanki adam kaçmışda yakalanmış gibi haber yapıyorsunuz. haha
zaten adam hergun instagramda. paylasim yapiyor yeri belli mekani belli biraz adam gibi haber yapin. yaklandi nedir bilimeden haber yapiyorsunu
suç orgutlerini savunmuyorum. tabiki tutuklayin. peki ya sokaklarda elinde silahla onu bunu yaralayıp serbest bırakılanlar ne olacak ? onun bunun malını gasp edip, hirsizlik yapıp daha sonra karakollardan serbest bırakılanlar ne olacak ? Adalet sistemimiz kime neye göre uygulanıyor? devlete zarar verdimi suç örgütü ve suçlu. peki ya insanlara halka sokaklarda zarar verenler???
yürübe yengeç kemal
zaten bu adam yakalanmamışmıydı neden ısıtıp ısıtıp haber yapıyosunuz
Atın içeri,yanınada üç beş mamba,üç beş, engerek, üç beş tanede piton koyun.
evrensel ve çağdaş bir hukuk anlayışın var.
@degas34 :))
adam uluslar arası suç örgütü. ama gel görkü ülkemizde krallar gibi yaşıyor..ülke yol geçen hanına döndü...
içeri girecem diye havaalanından cezaevine kadar konvoyla şow yapan bu değil miydi ya hala bunlara prim veriliyorsa bu ülkede varsın ülkenin halini siz düşünün
Aref in arkadaşı aynı evde yaşıyorlar onun zenginligi ile sosyal medyada takipçi kazanan aslında bi numarasi olmayan ama arada bu tip haberleri reklam amaçlı yaptıran instagram hikaye kahramanı. evindeki tüm hayvanlar arefe ait ve hayvanat bahçesinden alınan canlilar bakanlık zaten kendisi veriyor ama gene reklam. Dayi(Oğuz Korukir) nereli olduğunu milleti nasıl kandırdığı hakkında bildirisi vardır detay isteyenler ulaşabilir.
bu gibi insanların topluma faydalı olacağını kim iddia ederki..bunları imha etmeli
bırakın şu sahte kabadayi bozuntusunu arac kiralayıp cezaevine kendini götürtüyor bumu mafya sahte kabadayi
bu geçen aylarda zaten yakalanmıştı ne ara saliverildi ne ara yine yakalandi
ÇERKES CENGİZ'in yeri belli adresi belli hic bir sebepten kacmamıstır ki yakalansın. ÇERKES CENGİZ sandığınız gibi hava gazı değildir o kendi ideolojisi olan. Gençlere her zaman için okuyun diyen economist dergisine 2 defa kapak olmuş bir iş adamıdır. Yaptıği isler belli , adresi bellidir.
adam ne yapmis sucu ney siz icinizdeki fetoculrri tutuklayin adam hava atmayi seviyor millette g3 var av tufegiyle ava gidiyor sehir eskiyasiyla ugrasin serbest birakin adamin sucu mucu yok
geçen teslim oldu diye haber yaptınız adamın aranması bile yokmuş şimdide gözaltı diye haber yapıonuz hayırdır inşallah eş dost heralde mafya yaptınız adamı
Yahu boş muhabbetler. desekki afrine git üç beş kurşun sık terörist öldür ülkeye faydan olsun. bin kere düşünür gidersem ölürüm diye ama burda onu bunu korkutmak kolayına geliyor.
güzelim devletimde güzelim ülkemde müslüman türkiyemde her önüne gelen bir iki reklamla kendini mafya çete sitan,tina oturmaya çalışıyor eskiden mafya yokdu kabadayı delikanlı insanlar vardır ezilen haksızlığa uğrayan tarafın kabadayısıydılar şimdi yanına 3-5-10-kişi takım elbiseyle mafya çete oluyor ne güzel be bedava geçinmenin yeni trendi olmuş çete mafyası kabadayı olmak mafya olmak deyildir. kabadayı olmak çete mafyası deyıld,r. yanına 3-5-10.kişiyle eşkiya çete mafya olsa sokak serserisi denir çapulcu ahlak yoksulu kendini acız zannedenler bu işi yapmaya musait,tir diye bilirim. anıl t
PKK YI, FETÖ YÜ PALAZLANDIRANLAR, YER ALTI DÜNYASINA DA GÖZ YUMMUŞ DEMEK.
önüne gelen mafya oluyor hiç yakışıyor mu dövme yaptırmak.
Adam saat başı instagramda foto paylaşıyor kabadayılıkla islam Türklük mesajları veriyor. Bu belgeleri nasıl alıyor adama hayvanat bahçesi açma ruhsatı nasıl verilir ya nasıl. Hadi verdin adam evinde besliyor hayvanat bahçesi işletmiyor ki
Botokslu makyajlı enteresan bir kabadayilik cetecilik anlayışı türedi artık. Eskiden kız vermezlerdi bu tarz imaja sahip insanlara.Şimdi ise bambaşka. Delikanlılık kurumu bile yozlaştı .
Bu adamm yakalanmamıştı kendi kendine kurduğu bir tezgahtı yani sahte kabadayı
senelerdir sınır ötesi operasyon yapılıp kuzey ırağa , suriyeye girildide asıl pislik olan yeraltı mafyasına darbe vurulamadı, Osmanlı zamnında gayrimüslimlerin yaptıkları şu zmanda artniyetli insanların gruplşması olup masum insana korku salar ve yere batsın nam yaptık derler, yarı yasal tiçari erbabımıyız diyerek dümen altı neler döner bilen yok araştıran yok, öyleki artık devlet mafyadan güç dilenir olmuşki, sedat peker devlet yönetimine kadar el atar olmuş, bir ülke eskiden kadifeden kesesi kahveden gelir sesi dönemi bitti gençlere bilim bilgi aşılayalım, sınırlarımızda kıyamet kopuyor,
3.5 milyonu ruhsatlı,17milyon silâh var. SİVİL SİLÂHLANMAYA HAYIR!
adam zaten ortalıkta rahatça dolaşıyordu bu ne şimdi başarılı bir habercilikmi oluyor..yuhhhh
REYİZİN EMRİNDEYİM DEDİMİ HEMEN SALARLAR....
Bu adamı zaten yakalamıştınız geçen 2 ay önce ne ara dışarı çıktı )))
ulan medya boyle adamları buralarda gosterıyosunuz sonra ünlü olup cıkıyo ne ıcrratı varmıs bu ve bunun gıbılerın bı sılah yakalatmıs sılah kımde yokkı nedır yanı
haber kıtlığı çekiyorsunuz heralde
ADAM zaten kaçmıyordu takip ettiğim bir insan ama büyük bir operasyon falan insanları yanıltmayın yeri belli yurdu belli
ZATEN KİMLERİN TETİKÇİ Sİ OLDUĞU BELLİ NİYE SERBEST KLMASINKU
adam kaçak değil ki.
ülkeye bak önüne gelen çete kuruyor polis yok mu ülkede hiçbir şey anlamadım
yine kaç aycık yatacak acaba
Sağ olsun Aksaray döneminde her şey var var var
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