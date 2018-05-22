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İstanbul'da taksici dehşeti! Kadın yolcuyu bacaklarından tutup aşağı attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 11:01 | Son Güncelleme

İstanbul Ümraniye’de çekilen görüntüler görenleri hayrete düşürdü. Taksi şoförü henüz bilinmeyen bir nedenle kavga ettiği kadın yolcusunu bacağından tutarak dışarıya attı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, yerden kalkan kadın ve vatandaş kaçan sürücünün aracına yumruk ve tekme attı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Ümraniye İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde kadın yolcuyla beraber seyir halinde olan taksi şoförüyle aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine şoför aracını durdurarak kadınla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlen taksi şoförü, arka koltukta oturan kadını bacağından tutarak dışarıya attı. Neye uğradığını şaşıran kadın yere düşüp vücudunu çarptıktan sonra ayağa kalktı. O esnada şoför ise aracına binerek kaçmaya çalıştı.

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Yerden kalkan kadınla birlikte çevredeki bir vatandaş kaçan şoförün aracına yumruk ve tekme attı.

O dehşet anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
taksici istanbul kadın yolcu Ümraniye

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Sonra neden Uber, adamlar kibarliktan kiriliyor, taksiciler sana sormadan sigara icer, magandalik yapar, gereksiz samimi olur, biktik bu hanzolardan
UBER UBER UBER UBER ŞART AGA HATTA DAHADA ÇOĞALIP REKABETÇİ OLMALARI LAZIM,, VATANDAŞA DAHA UYGUN FİYATLARLA DAHA LÜKS ULAŞIM İMKANLARI SAĞLANMALI BU TERÖRİSTLERİ ELİNDEN VATANDAŞ KURTARILMALI
Taksici işte hiç şaşırmadım bir kadın ya ne yapmış olabilir yada ne demiş olabilirki böyle bir muameleye maruz kalsın plaka belli iptal edin plakasını
eskiya surusu bunlar uberi tercih ediyorum bu yuzden cok daha guvenli ve konforlu
inadina UBER'e binin, ta ki bu istanbul'da tek bir taksici bile kalmayana kadar
taksici nin suçu ne adami oduruma nasıl getirdi soran yok
çakalların çoğu taksici olmuş. efendilere lafımız yok. adam olmaz bu taksiciler. bakalım taksiciler fed. başkanı ne diyecek. uber iyidir.
devlet bu sarı taksilerin yarattığı düzensizliği ortadan kaldırmalı şehir eşkiyalı her akşam haberlerde belgeli olarak var ne demek aracın önünü kesmek içinden yolcu indirmek hani nerde seyahat etme özgürlüğü hani nerde gasp suçundan darp suçundan uygulanan ve ilan edilen cezai işlemler sarı taksilerin her konuda kural tanımamazlıklarına devletin artık müdahale etmesi gerekir
ölümüne uber !!!
bunu yapanı resmen yolda giderken araçtan atıp süründüreceksin birdaha asla bu hareketi yapamiycak terbiyesizler UBER iyiki cikti ders alin manyaklar
işte taksici ve dolmuş esnafının genel görünümü?? vee bunlara destek çıkanlar da var bu ülkede bolca...
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