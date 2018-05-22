İstanbul'da taksici dehşeti! Kadın yolcuyu bacaklarından tutup aşağı attı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Ümraniye İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde kadın yolcuyla beraber seyir halinde olan taksi şoförüyle aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine şoför aracını durdurarak kadınla tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlen taksi şoförü, arka koltukta oturan kadını bacağından tutarak dışarıya attı. Neye uğradığını şaşıran kadın yere düşüp vücudunu çarptıktan sonra ayağa kalktı. O esnada şoför ise aracına binerek kaçmaya çalıştı.
Yerden kalkan kadınla birlikte çevredeki bir vatandaş kaçan şoförün aracına yumruk ve tekme attı.
O dehşet anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)
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