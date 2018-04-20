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İstanbul'da terör operasyonu! DEAŞ ve PKK'ya büyük darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 11:02 | Son Güncelleme

İstanbul güne terör operasyonlarıyla uyandı. İstanbul Terörle Mücadele Şubesince terör örgütü PKK ve DEAŞ'a peş peşe operasyonlar düzenlendi. Belirlen evlere yapılan baskınlarda terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 38 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da terör operasyonu! DEAŞ ve PKK'ya büyük darbe

İstanbul'da terör örgütü PKK ve DEAŞ'a peş peşe darbe. Yapılan operasyonlarda 38 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) adına korsan gösteri ve eylemlere katıldığını tespit ettiği şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. TEM Özel Tim ekipleri, özel harekat polisinin desteğiyle Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonla 21 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin yapılan detaylı sorgulamasında bir şüphelinin hırsızlıktan kesinleşmiş hapis cezası olduğu, diğer bir şüphelinin ise kayıp şahıs olarak arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU : 17 GÖZALTI

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 17 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. TEM ekipleri dün Başakşehir, Esenler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece ve Zeytinburnu'nda bulunan 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda yabancı uyruklu 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

'10 GÜN İÇİNDE EYLEM YAPACAKLAR UYARISI'

İstanbul Valiliği Emniyet Müdürlüğü'ne, kamu kurumlarına İstanbul’da terör saldırısı olabileceğine yönelik bilgiler edindiğine dair yazı gönderiği iddia edilmişti.

IŞİD’in İstanbul’da eylem planı verdiği belirtilen yazıda “DEAŞ terör örgütü tarafından, İstanbul'da eylem planı emri verildiği, eylemin önümüzdeki 10 (on) günlük dönem içerisinde gerçekleştirilmesinin planlandığı, turizm bölgeleri ve sağlık turizminin, ilimiz Fatih ilçesi Eminönü bölgesinin özellikle kara ve deniz ulaşım araçlarının ve bunların duraklarının eylem hedefi olabileceği (Marmaray olabileceği değerlendirilmiştir) yönünde bilgiler elde edilmiştir” ifadelerinin yer aldığı belirtilmişyi

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istanbul terör operasyon DEAŞ PKK

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Tabi bu daeş suruçta ankarada diyarbakirda ķürtlere bombalar patlatsin diye gormezden geliyordunuz ne oldu da operasyon yapıyorsunuz hıı:)seçim mi yaklaştı kıyamam.Korkmuyoruz artık biz göreceğimiz herşeyi gördük size oy yok ulan
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