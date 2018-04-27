İstanbul'da terör örgütü MLKP operasyonu! 8 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü MLKP'ye yönelik çalışmalar kapsamında, sabah saatlerinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, E.S, E.Ç, H.K, E.S, M.K.S, K.B, M.B, ve Ü.O, gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada, iletişim/ bilişim malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.
AA
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