İstanbul'da trafik çilesi! Akşam üzeri durma noktasına geldi

İstanbul'da akşam üzeri sağanak yağmurla birlikte iş çıkışı trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik yoğunluk haritası verilerine göre, saat 18.38 itibariyle yoğunluk yüzde 80'e ulaştı.
DHA
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