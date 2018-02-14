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İstanbul'da trafik çilesi! Akşam üzeri durma noktasına geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 19:34 | Son Güncelleme

İstanbul'da akşam üzeri yoğunlaşan trafik vatandaşları çileden çıkardı.

İstanbul'da akşam üzeri sağanak yağmurla birlikte iş çıkışı trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik yoğunluk haritası verilerine göre, saat 18.38 itibariyle yoğunluk yüzde 80'e ulaştı.

DHA

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istanbul trafik

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
İstanbulu İstanbul yapan en belirgin özelliği sevmeselerde aslında trafiğidir İstanbul u trafiğiyle her şeyiyle seviyoruz
trafik aşırı yoğun emniyet şeridine girenler ters yöne girenler aracıyla kaldırımdan gidenler yayaların üzerine araba sürenler caddede yolları otobüs duraklarını işğal edip yolu tıkayanlar bunları görmeyen yada görmemezlikten gelen trafik polisleri trafik polislerin neden yoğun saatte yolları rahatlatmak için trafikte olmaz çünkü yoğunluğun en büyük sebebi servisler altur albayrak türkiyenin yeni sahipleri
bu akşam farklı yoğun bir trafik vardı.banka servislerinin kaldırılması şart.toplu ulaşım var artık.büyük holdinglerinde öyle.fazla imtiyaz veriliyor çalışanlara iş verenler.ayrıca eve yakın okul sistemi geldi.okul servislerinin bu yıl azalmasını bekliyoruz
Verin oyu alın çileyi
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