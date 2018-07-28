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İstanbul'da tramvayda skandal! Turistlere sessiz olun dedi yemediği küfür kalmadı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 17:24 | Son Güncelleme

İstanbul'da tramvayda bir turist çocuğun çok ses yapmasından rahatsız olan genç, durumu ailesine aktararak sessiz olmasını rica etti. Ancak turist aile duruma beklenmedik bir tepki gösterdi ve yolcuya ağza alınmayacak küfürlerle karşılık verdi.

İstanbul’da tramvay içerisinde kendi aralarında arapça konuşan turist aileye sessiz olmalarını söyleyen Şahin Polat isimli yolcu beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Polat’a küfürle karşılık veren aile hakaretlerini dakikalarca sürdürdü. Yaşanan tartışma sonucu turist aile tramvaydan güçlükle çıkarılırken tüm yaşananları kaydeden Polat görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Şahin Polat, Twitter hesabından yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

"PİŞKİN PİŞKİN GÜLDÜLER"

"Arkamda oturan ve en son tramvaydan inerken çocuğun çok ses yaptığını ailesine söyledim ve biraz sessiz olmasını rica ettim. Suçlu olmalarına rağmen hayvan, maymun, şerefsiz gibi küfürler edip pişkin pişkin gülüyolar.

"KÖPEKLERİ BÖYLE ÇAĞIRIYORUM"

Islık çalarak bana sesleniyor. Köpekleri böyle çağırıyorum sende köpeksin diyor.

"TÜRKİYE'DE POLİS Mİ VAR, NE OLACAK Kİ"

Türkiyede polis mi var ne olacak ki diyor utanmadan. Başıma gelen ilk olay değil ama bu sefer çekmeye karar verdim çünkü artık çok rahatsız oluyorum. Eminim aramızdan bir çok kişinin başından bu tür olaylar geçmiştir.


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