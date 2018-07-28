İstanbul'da tramvayda skandal! Turistlere sessiz olun dedi yemediği küfür kalmadı!

İstanbul’da tramvay içerisinde kendi aralarında arapça konuşan turist aileye sessiz olmalarını söyleyen Şahin Polat isimli yolcu beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Polat’a küfürle karşılık veren aile hakaretlerini dakikalarca sürdürdü. Yaşanan tartışma sonucu turist aile tramvaydan güçlükle çıkarılırken tüm yaşananları kaydeden Polat görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Şahin Polat, Twitter hesabından yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

"PİŞKİN PİŞKİN GÜLDÜLER"

"Arkamda oturan ve en son tramvaydan inerken çocuğun çok ses yaptığını ailesine söyledim ve biraz sessiz olmasını rica ettim. Suçlu olmalarına rağmen hayvan, maymun, şerefsiz gibi küfürler edip pişkin pişkin gülüyolar.

"KÖPEKLERİ BÖYLE ÇAĞIRIYORUM"

Islık çalarak bana sesleniyor. Köpekleri böyle çağırıyorum sende köpeksin diyor.

"TÜRKİYE'DE POLİS Mİ VAR, NE OLACAK Kİ"

Türkiyede polis mi var ne olacak ki diyor utanmadan. Başıma gelen ilk olay değil ama bu sefer çekmeye karar verdim çünkü artık çok rahatsız oluyorum. Eminim aramızdan bir çok kişinin başından bu tür olaylar geçmiştir.

Arkamda oturan ve en son tramvaydan inerken motherfucker diyen çocuğun çok ses yaptığını ailesine söyledim ve biraz sessiz olmasını rica ettim. Suçlu olmalarına rağmen hayvan, maymun, şerefsiz gibi küfürler edip pişkin pişkin gülüyolar. pic.twitter.com/CpMPoNGgO6 — Şahin Polat (@sahinpolatt) 26 Temmuz 2018

Islık çalarak bana sesleniyor. Köpekleri böyle çağırıyorum sende köpeksin diyor. pic.twitter.com/nnnOaJHsVg — Şahin Polat (@sahinpolatt) 26 Temmuz 2018

Lütfen izleyin ve paylaşın. Türkiyede polis mi var ne olacak ki diyor utanmadan. Başıma gelen ilk olay değil ama bu sefer çekmeye karar verdim çünkü artık çok rahatsız oluyorum. Eminim aramızdan bir çok kişinin başından bu tür olaylar geçmiştir. pic.twitter.com/AnIKqkBDJ4 — Şahin Polat (@sahinpolatt) 26 Temmuz 2018

Twitterı çok kullanan bir birey değilim o yüzden herkesin görmesi için bütün hashtag leri başlığa yazmaya çalışıcam. Lütfen paylaşın artık bu tarz olaylar yaşamaktan SIKILDIM!! pic.twitter.com/UA2ZRNvMsl — Şahin Polat (@sahinpolatt) 26 Temmuz 2018



