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İstanbul'da tramvaylar çarpıştı! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 11:52 | Son Güncelleme

Topkapı-Habibler hattındaki Topçular durağında bekleyen tramvaya, arkadan gelen bir tramvay çarptı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada vatmanın da aralarında bulunduğu 14 kişi yaralandı.

Topçular istasyonundaki kaza saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre istasyonda duran tramvaya arkadan gelen tramvay çarptı. Kazada arkadan çarpan tramvayın makinistiyle birlikte bazı yolcular yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamalada, “T4 Hattımızda meydana gelen kazada makinistimiz ve 2 yolcumuz hafif yaralanmıştır. Hayati bir tehlikeleri bulunmamaktadır. İlgili tüm birimler gerekli müdahaleleri yapmaktadırlar” denildi.

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"YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOKTUR

Öte yandan kazanın hemen ardından istasyonda yaşananlar yolcuların kamerasına yansıdı. İstasyondakiler tramvayların çarpışmasıyla toz bulutu yükselen yere koşuyor. Sıkışan makiniste yardım için istasyondakiler seferler olurken diğer yaralılara yardım ediliyor.

Kazayla ilgili İBB’den yapılan açıklamada ise ise şöyle denildi:

"Mescid-i Selam Topkapı Tramvay (T4 HATTI) hattında saat 11.50 sıralarında Topçular İstasyonu'nda duran trene arkadan gelen başka bir trenin çarpması sonucu kaza meydana gelmiştir. Kazaya itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede müdahale etmiştir. İlk belirlemelere göre kazada makinist ve 13 yolcu hafif yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikesi yoktur. Seferler, Topkapı-Şehitlik ve Bosnaçukurçeşme-Mescid-i Selam İstasyonları arasında yapılmaktadır. Demirkapı-Bosnaçukurçeşme istasyonları arasında İETT otobüsleri konularak yolcu taşıması yapılmaktadır. Kazayla ilgili adli ve teknik soruşturma başlatılmıştır"

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İETT ÜCRETSİZ SEFER YAPMAYA BAŞLADI

Kaza nedeniyle seferler durdurulurken, İETT hat üzerinde 10 otobüsle ücretsiz sefer yapmaya başladı.

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
suriyeliler öldüyse iyi olmuş tramvayları işgal ettiler hep ve kötü kokuyorlar
buyur burdan yak tramwayin tramwaya vurdugu memlekette can guvenligimi olurr :):)
dünyadan bihaberin yok olum...
allah yardımcıları olsun
Allah acil şifalar versin.
Makas hatası mı ?
bunların hepsi normal olaylar oldu artık eeee işini ehline vermezsseniz olacağı budur . yahu heryere adamımız deye doldurdunuz imamları . hernedense siyasilerin hiçbiri imamlara güvenipte bişiylerini emanet etmiyolar teeee avrupalara amerikalara gidiyolar sağlıkları için ne garip çelişki değilmi :))
@jokerr_tr_2 Helal be olayı nereye bağladın. Her işi buraya bağlamak adet oldu artık.
ortadoğu ülkesi mayman arap beyinliler bu kadar iş yapıyor anca
tramvay sürücülerini ehli olmayan kişilerden işe alırsanız böyle sonuçlar kaçınılmazdır. Ne kadar dayı emmi çocuğu,eş,dost,akraba varsa kadrolara doldurdular. Bu daha birşey mi görün bak daha neler olacak her kurumda.
kaza aninda durakta bulunuyodum ve fotograflari ben paylastim durakta ki soylenti dogru olmamakla beraber ondeki tranvayin makinistinin uyku problemi oldugu soylentiler arasinda.
hıç denetleyen yokmu herşey başı boş mu ıdare edılyor
Muhtemelen Gecen gun kaynaklanan tramvayin raydan cikmasi kordine ve iletisim bozuklugundan ve tabi ki tramvaylarin birbirinden haberi olmamasi sonucu oldu.
Benim gördüğüm kadarıyla, 15 yıldır bu ülkeyi yöneten AKP+Fetullahçı ortaklığıymış. Ortaklık bozulup, Fetullahçı çekilince, beyinleri de gitmiş oldu.
tranvay işletmeleri rezalat yani bir sopa alıp gidip o sığırları elime alasım var tamaman iş bilmezlik yazık olacak iş değil
Bizde bu sorumsuzluk olduğu sürece ne teröre ne de başka bir felakete gerek var. Biz her şekil ölürüz.
haftalardır problem ya raydan cıkar ya çarpışır bi yaşıma daha girdim ... kadir abimizin bide kazığı en kötü projesi kendidede demiştir zaten zamanında
büyük ihtimal ile önceki yani çarpılan dakikasını karıştırdı. normalde yeni gelenin önü hep boş tutulur. yada bi arızadan dolayı kalkamayan tramvaya diğeri geldi vurdu.. Vatman lara allah kolaylık versin... yaralılarada acil şifalar geçmiş olsun.... bunun için can güvenliği diyen arkadaşa sesleniyorum... bu olay kafana uçak düşmesi ile aynı orantıda... ayrıca dünyadaki ilk metro yada tramway kazası değil bu.. hep bi provakasyon...
Bugünün teknlojisiyle olacak şey değil. Kasti olarak yapılan birşeye benziyor.
Yok neymiş uyku problemi falan varmış sallamayın be kardeşim sizin akrabanız olsa iyi mi olurdu dua edip ALLAH BETERİNDEN SAKLASIN diyeceğine nasıl yorum yapmışsın yazık
İlk kez metro, tramvay da kaza haberi duydum, geçmiş olsun herkese
bu tür aletlere erken uyarı sistemi gibi bişey neden icat etmezler sonuçta aynı hat üzerinden gidiyor 1 durak sonrasında tramvay carmı yokmu ekrana bilgi paylaşılır yada merkez haber verir ne bileyim geçmiş olsun...
zoru basarmislar nasil denk getirdiniz yazik kimseye bise olmasin
3gündür o hatta sorun vardı en sonunda yaptınız yapacağınızı tek raydan 2hat götürürseniz böyle kaza olur geçmiş olsun
Bu işte bir iş var arkadaş üst üste 2 defa raydan çıkması ve ertesi gün kafa kafaya çarpışmaları kesin bir komplo dönüyor..
O Hat dün Tek Ray Yani tek yön üzerinden sağlanıyordu
nasıl yaşıonuz şu şehirde ölüm olasılığınız hergün çok yüksek.Allah yardımcınız olsun.akıllısıda ölüyor akılsızıda ölüyor.şansa bala yaşıonuz
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