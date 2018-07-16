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İstanbul'da UBER sürücüsüne dehşeti yaşattılar! O anlar kamerada!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 22:16 | Son Güncelleme

İstanbul Maltepe'de bulunan bir benzin istasyonunda bekleyen UBER aracına taksiyle gelen 3 kişi tarafından saldırı düzenlendi. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, araç sürücüsünün saldırganlardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam Maltepe'de bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre isminin Hakan olduğu öğrenilen UBER sürücüsü benzinlikte beklerken, taksi ile gelen üç kişi araca yöneldi.

SÜRÜCÜYÜ ARAÇTAN İNDİRMEYE ÇALIŞTILAR

Aracın kapısın açmaya çalışan saldırganlar daha sonra kapıyı tekmeledi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, sürücüyü araçtan indirmeye çalışanlar başarılı olamadı.

GERİ MANEVRA YAPARAK KAÇTI

UBER sürüsücü geri manevra yaparak, benzinlikten çıkarken saldırganlar bir müddet peşinden koştu. Sürücünün polise giderek, şikayetçi olduğu öğrenildi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
maltepe Uber istanbul saldırı

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