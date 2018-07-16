İstanbul'da UBER sürücüsüne dehşeti yaşattılar! O anlar kamerada!

Olay, dün akşam Maltepe'de bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre isminin Hakan olduğu öğrenilen UBER sürücüsü benzinlikte beklerken, taksi ile gelen üç kişi araca yöneldi.

SÜRÜCÜYÜ ARAÇTAN İNDİRMEYE ÇALIŞTILAR

Aracın kapısın açmaya çalışan saldırganlar daha sonra kapıyı tekmeledi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, sürücüyü araçtan indirmeye çalışanlar başarılı olamadı.

GERİ MANEVRA YAPARAK KAÇTI

UBER sürüsücü geri manevra yaparak, benzinlikten çıkarken saldırganlar bir müddet peşinden koştu. Sürücünün polise giderek, şikayetçi olduğu öğrenildi. (DHA)



