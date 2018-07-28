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KYK borçları silinecek mi? Mahkeme KYK borcunu iptal etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 21:48 | Son Güncelleme

Avukat Baran Kaya, üniversite döneminde KYK'den aldığı bursun kendisine haber verilmeden krediye çevrilmesiyle ortaya çıkan borcun iptali için açtığı davayı kazandı.

KYK borçları silinecek mi? Mahkeme KYK borcunu iptal etti!

İstanbul 6. İdare Mahkemesi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ( KYK ) borçlu olan yüz binlerce kişiyi ilgilendiren önemli bir karara imza attı.

BURSU KESİLİP KREDİYE ÇEVRİLDİ

Avukat Baran Kaya, KYK 'den aldığı bursun kendisine haber verilmeden “başarısız olduğu” gerekçesiyle krediye çevrilmesiyle ortaya çıkan 9.879.25 TL'lik borçla ilgli düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle açtığı davayı kazandı.

BİLDİRİM YAPILMADIĞI İÇİN BORÇ İPTAL EDİLDİ

Mahkeme , bursun krediye çevrildiği yönünde bir bildirim yapılmadığı gerekçesiyle ödeme emrini iptal etti. Mahkeme kararında “KYK Burs Kredi Yönetmeliği'nde de bursun öğrenciye karşılıksız verilen para olarak tanımlandığı göz önüne alındığına, öğrenim kredisi borcunun istenebilmesi için davacıya verilen bursun kesilerek öğrenim kredisi borcuna dönüştürüldüğünün davacıya bildirilmiş olması, diğer bir deyişle davacının öğrenim kredisi borcunun olduğu ve taahhüt ettiği borcu, imzalanmış olduğu senetteki şartlarla ödeyeceğini bildiği halde söz konusu borcu vadesinde ödememiş olması gerekmektedir” denildi.

ÜNİVERSİTE SÜRESİNCE BURSU ALMIŞ

2009'da üniversiteye girdiğinde KYK bursu almaya hak kazandığını ve üniversite süresince bursu aldığını belirten Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) avukatı Kaya, süreci anlattı:

“Okul bittikten sonra KYK 'nin 2011 yılından itibaren bursumu krediye çevirdiğini öğrendim. Bununla ilgili KYK 'ye yaptığım başvuruda, okulum olan İstanbul Üniversitesi'nin KYK 'ye başarısız olduğumla ilgili yazı göndermesi gerekçesiyle, bana hiçbir şekilde bildirilmeden bursumun krediye çevrildiğini söylediler.

KYK Kredi Yönetmeliği'nde okulu tarafından başarısız yazısı gönderilen öğrencilerin bursunun kesileceğini, bu yönetmeliğe göre kredi verilebileceğine ilişkin bir madde var. Dayanak noktaları da burası. Ama bu yönetmelik maddesi, bursiyere haber vermeden, otomatik olarak bursun krediye çevrilebileceği şeklinde yorumlanıyor. Ben de bunun böyle yorumlanamayacağını, bana bildirilmeden bursumun krediye çevrilmesinin, hem bu başarısız yazısı işlemine itiraz hakkımı elimden aldığını hem de kredi olduğunu bilsem almayacağım bir paranın zorla tarafıma verilerek borçlandırılma işlemi kurulmasının hukuka aykırı olacağını belirterek dava açtım. Dava ilgili de Mahkeme 25 Temmuz'da iptal kararını tebliğ etti."

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