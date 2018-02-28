İstanbul'da ürküten görüntü! Meteoroloji'den kritik uyarı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, İstanbul’da bugün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmurun yağmurun öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği belirtildi. Kentte akşam saatlerinde aralıklarla hafif karla karışık yağmurun başlayacağı sabah ilk saatlere kadar ise hafif kar yağışı görüleceği kaydedildi. Saat 14.15- 15.00 arasında İstanbul'a lapa lapa kar yağdı.
Hava sıcaklığının düşeceği belirtilen açıklamada, "İstanbul’da bu gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ve sıfırın altında 2 ila 5 derecelere kadar düşmesi beklendiğinden kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Başta ulaşım olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Buzlanma ve don olayının bu gece ve yarın Trakya’da şiddetli olmak üzere Marmara bölgesinin genelinde de etkili olması beklenmektedir" denildi.
Fotoğraf: İsmail Coşkun / İHA
İSTANBUL'DA ÜRKÜTÜCÜ MANZARA
Kar yağışı bekleyen İstanbul'da hava sıcaklığı düşerken, şehrin üstünü de kara bulutlar kapladı. Kar bekleyen İstanbul’da Kız Kulesi’nin ve boğazın üzeri kara bulutlarla kaplandı. Kent merkezinde özellikle sahil şeridi kara bulutların etkisiyle karanlığa büründü. Şehrin bulutlarla kaplı hali ürkütücü manzaralar ortaya çıkardı. (DHA-İHA)
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