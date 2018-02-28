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İstanbul'da ürküten görüntü! Meteoroloji'den kritik uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 13:46 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların sıfırın altına düşmesinden dolayı kuvvetli buzlanma ve don beklendiğini açıkladı. Bugün öğle saatlerinde ise İstanbul'u kara bulutlar kapladı, sahil şeridi karanlığa büründü. Saat 14.15- 15.00 arasında İstanbul'a lapa lapa kar yağdı.

İstanbul'da ürküten görüntü! Meteoroloji'den kritik uyarı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, İstanbul’da bugün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmurun yağmurun öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği belirtildi. Kentte akşam saatlerinde aralıklarla hafif karla karışık yağmurun başlayacağı sabah ilk saatlere kadar ise hafif kar yağışı görüleceği kaydedildi. Saat 14.15- 15.00 arasında İstanbul'a lapa lapa kar yağdı.

Hava sıcaklığının düşeceği belirtilen açıklamada, "İstanbul’da bu gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ve sıfırın altında 2 ila 5 derecelere kadar düşmesi beklendiğinden kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Başta ulaşım olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Buzlanma ve don olayının bu gece ve yarın Trakya’da şiddetli olmak üzere Marmara bölgesinin genelinde de etkili olması beklenmektedir" denildi.

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Fotoğraf: İsmail Coşkun / İHA

İSTANBUL'DA ÜRKÜTÜCÜ MANZARA

Kar yağışı bekleyen İstanbul'da hava sıcaklığı düşerken, şehrin üstünü de kara bulutlar kapladı. Kar bekleyen İstanbul’da Kız Kulesi’nin ve boğazın üzeri kara bulutlarla kaplandı. Kent merkezinde özellikle sahil şeridi kara bulutların etkisiyle karanlığa büründü. Şehrin bulutlarla kaplı hali ürkütücü manzaralar ortaya çıkardı. (DHA-İHA)

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Meteoroloji istanbul hava durumu görüntü

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
ya bu kar olayını çok abartıyorlar.daha kar baslamadan seneryolar basladı.bırakında yagsın berekettir ya.RABBİM HERŞEYİN EN IYISINI BİLİR.
Meteor mu düşmüş? başka şehir yok Türkiye de.
ne buzu ya sıcaklık 10 derece
aman allahım sen koru bizi karmı yağacakmış vah vah vah
gızlı buzlanmya dııkkat kar çok zayıf yanı hafıf asıl tehlıke buzlanma ıstanbul barajlarıda karsız doldu nerede ıse su boşa salınacak hale gelıyor
haaaahaaaaa ABARTMAYINNN NEREDEEE KARR HEMDE LAPA LAPPP YALACIYII DİLENCİİİ ...
hani nerde neden biz göremiyoruz istanbulun göbeğinde yaşıyoruz lapa lapa karı görmedik geçen seneden beri ama habire haberde lapa lapa kar yağıyor diyor ya onlar başka istanbulda yaşıyorlar yada biz bırakın artık yağacaksa yağsın ona karar verecek olan başkadır.
Allah,bereketini versin
hadi lan oradan kar mar yok sallamayın.
beylikdüzü şu an-1 saat16.00 kar yok
METOROLOJİ İSTANBUL İÇİN SINIFTA KALDI MEDYADA COK ABARTTI ESKİDEN KAR YAGARDI HABER BİLE YAPMAZLARDI
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