HABER

İstanbul'da vatandaşları hileli satışla dolandıran çetenin yöntemleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 10:02 | Son Güncelleme

İstanbul'da yaşanan dolandırıcılık olayı akıllara durgunluk verdi. Günlük ofis kiralayıp oto galeri gibi döşeyerek lüks otomobil satmak için ilan verenleri hileli satışla dolandıran çete yakalandı.

İstanbul'da vatandaşları hileli satışla dolandıran çetenin yöntemleri ortaya çıktı

İstanbul’da piyasa değeri yüksek araçlarını satmak için internete ilan veren vatandaşları hileli satışla dolandıran çetenin akılalmaz yöntemleri, tek tek savcılığın hazırladığı iddianameye girdi. Dosyada yer alan iddiaya göre, çete şöyle çalışıyordu: Sanıklar Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy gibi ilçelerde kiraladıkları yerleri oto galeri gibi dizayn ediyor. İşyerinde en az 7-8 kişi bulunuyor ve aralarında patron, şoför, sekreter, koruma, muhasebeci gibi iş bölümü yapıyor.

AYNI GÜN SATIŞ

Gazete Habertürk'ün haberine göre özellikle ikinci el piyasa değeri yüksek lüks araçlarını satmak için ilan veren vatandaşlarla irtibat kuran şebekenin bir üyesi, pazarlığın ardından araç sahibiyle notere gidiyor. İşlemler yapıldığı sırada çete lideri Adem D., EFT’yle gönderdiği paranın hesaba geçmesinin zaman alacağı gibi bahaneler uyduruyor. Ve ardından “Siz satışı yapın, paranızı nakit vereceğim. Nasıl olsa araç bedeli üzerinden senet verdim. Paranızı alıp senedi iade edersiniz” diyerek araç sahibini ikna ediyor. Satışı yapıp parasını almaya giden mağdur, oyalanmaya başlanıyor. Bu sırada araç aynı gün içinde noter satışıyla 2 ya da 3 el değiştiriyor. Bu işlemlerle olaya ‘ticari faaliyet’ süsü verildikten sonra araç piyasa değerinin altındaki bir bedele satılıyor. Bu arada araç sahibi ise elinde senetle öylece kalıyor.

‘TİCARİ FAALİYET’

6 şüpheli hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma ve nitelikli dolandırıcılık” suçlarından 4 ile 36 yıl arasında değişen hapis cezaları talep eden savcılık, iddianamede çeteye ilişkin özetle şu yorumu yaptı: “Araç sahiplerinin suç duyurusunda bulunması halinde şüphelilerin satış sözleşmesi yaptıklarını, araçları vadeli aldıklarını, onlara teminat senedi verdiklerini (Araç sahiplerine verilen senetler icra yoluyla tahsil edilmeye çalıştığında şahısların üzerine kayıtlı hiçbir mal varlığın olmadığı anlaşılmıştır), borçlarını en kısa sürede ödeyeceklerini, işlemin ticaret olduğunu söyledikleri... Bazı araç sahiplerine de bir miktar ödeme yaptıkları, bu şekilde dolandırıcılık suçunu ticari faaliyetmiş gibi gösterip soruşturmalardan ceza almadan kurtuldukları anlaşılmıştır.”

Ancak hazırlanan iddianameye giren telefon konuşmaları, bu savunmaların tam tersini söylüyor.

İŞTE O KAYITLAR

A: Büyük ihtimalle arabada 2016 Jaguar
E: Ne kadar
A: 245
E: Telefonda he diyorlar geldiği zaman hık mık yapıyorlar
A: Sen boş ver şimdi verilir mi verilmez mi söyle
E: Yarı fiyatına verilir işte
A: ... Görecez
E: 245 ise onu vereceğimiz fiyat taş patlasın 110 milyar
E: Yakaladık birisini bakalım
A: Allah Allah
E: 5 20 bi tane anladın mı abi
A: İyi dimi
E: Şimdi onlar içeri geçti ben de özel şöförüm anladın mı. Kendisinin Mercedesi vardı bir önceki şoför alkollüyken alıp kaçıyo vuruyo pert ediyo anladın mı
A: Hıı
E: Onu işten çıkartıyo yeni şoför benim
A: Hı hı
E: Adım Rıdvan Ilıca
A: Allahtan Alıcalı dememişin...

Deprem uzmanlarından korkutan uyarıDeprem uzmanlarından korkutan uyarı
Marulun içinden çıkan yaratık sosyal medyayı karıştırdıMarulun içinden çıkan yaratık sosyal medyayı karıştırdı
İstanbul'da çok sayıda kişi gözaltına alınıyorİstanbul'da çok sayıda kişi gözaltına alınıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık otomobil istanbul

En Çok Okunan Haberler

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ünlüler takımına Turabi tepkisi! 'Tek söz söylemediniz, adil olmadınız'

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ünlüler takımına Turabi tepkisi! 'Tek söz söylemediniz, adil olmadınız'

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılacak, son 3 maçı...

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılacak, son 3 maçı...

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

İlginizi Çekebilir

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: Bu bir sinyaldi, geliyor!

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: Bu bir sinyaldi, geliyor!

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 23 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 23 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara Valiliği'nden 1 Mayıs açıklaması

Ankara Valiliği'nden 1 Mayıs açıklaması

Yer: Moda Askeri Deniz Kulübü! İşte 15 Temmuz'un yeni görüntüleri...

Yer: Moda Askeri Deniz Kulübü! İşte 15 Temmuz'un yeni görüntüleri...

Günlük burç yorumları: 30 Nisan'da Akrep burcunda Dolunay etkisi! İşte İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 30 Nisan'da Akrep burcunda Dolunay etkisi! İşte İrem Su'dan günlük burç yorumları

Devlet Bahçeli 11'inci klasik otomobilini aldı!

Devlet Bahçeli 11'inci klasik otomobilini aldı!

Cübbeli Ahmet'i kızdıracak sözler: Rüyanda Fetullah'ı görüyor musun?

Cübbeli Ahmet'i kızdıracak sözler: Rüyanda Fetullah'ı görüyor musun?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.