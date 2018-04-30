İstanbul'da vatandaşları hileli satışla dolandıran çetenin yöntemleri ortaya çıktı

İstanbul’da piyasa değeri yüksek araçlarını satmak için internete ilan veren vatandaşları hileli satışla dolandıran çetenin akılalmaz yöntemleri, tek tek savcılığın hazırladığı iddianameye girdi. Dosyada yer alan iddiaya göre, çete şöyle çalışıyordu: Sanıklar Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy gibi ilçelerde kiraladıkları yerleri oto galeri gibi dizayn ediyor. İşyerinde en az 7-8 kişi bulunuyor ve aralarında patron, şoför, sekreter, koruma, muhasebeci gibi iş bölümü yapıyor.

AYNI GÜN SATIŞ

Gazete Habertürk'ün haberine göre özellikle ikinci el piyasa değeri yüksek lüks araçlarını satmak için ilan veren vatandaşlarla irtibat kuran şebekenin bir üyesi, pazarlığın ardından araç sahibiyle notere gidiyor. İşlemler yapıldığı sırada çete lideri Adem D., EFT’yle gönderdiği paranın hesaba geçmesinin zaman alacağı gibi bahaneler uyduruyor. Ve ardından “Siz satışı yapın, paranızı nakit vereceğim. Nasıl olsa araç bedeli üzerinden senet verdim. Paranızı alıp senedi iade edersiniz” diyerek araç sahibini ikna ediyor. Satışı yapıp parasını almaya giden mağdur, oyalanmaya başlanıyor. Bu sırada araç aynı gün içinde noter satışıyla 2 ya da 3 el değiştiriyor. Bu işlemlerle olaya ‘ticari faaliyet’ süsü verildikten sonra araç piyasa değerinin altındaki bir bedele satılıyor. Bu arada araç sahibi ise elinde senetle öylece kalıyor.