İstanbul'da yağış devam edecek mi? (Meteoroloji İstanbul hava durumu tahmini)

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış nedeniyle ev ve işyerlerinde su baskınları yaşandı. Yoğun yağış nedeniyle alt geçitlerde oluşan su birikintilerinde mahsur kalan araçlar ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bakırköy ilçesi Yeşilköy Mahallesi Dört Kardeşler Sokağı'nda rögarların tıkanması sonucu bazı apartmanların bodrum katlarında su baskını meydana geldi. Gece su baskınıyla uyanan ev sahipleri, evlerindeki durumu görünce çocuklarıyla dışarı çıktı.
TAHLİYE ÇALIŞMALARI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve itfaiyeyi arayıp yardım isteyen vatandaşlar, bir yandan da kendi imkanlarıyla kovalarla suları tahliye etti.
BİRÇOK ARAÇ MAHSUR KALDI
Bir binanın alt katında bulunan garajı su basması nedeniyle çok sayıda otomobil zarar gördü.
Davutpaşa'da bir alt geçitte oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bakırköy İncirli ve Galeri alt geçitlerinde bir metreyi aşan su birikintileri yüzünden mahsur kalan araçlar ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kağıthane'deki Sadabad Polis Merkezi'ni de su bastı.
Öte yandan, şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle kentin birçok noktasında ağaçlar yola devrildi. Sarıyer İstinye Ergenekon Sokağı'nda yola devrilen bir ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.
ANADOLU YAKASI'NDA DA ETKİLİ OLDU
Ayrıca, Anadolu Yakası'ndaki Kadıköy, Kartal, Maltepe, Üsküdar ve Ümraniye ilçelerinde yoğun yağış nedeniyle su baskınları ve birikintileri meydana geldi.
Yağışın etkili olduğu Kadıköy D-100 karayolu Uzunçayır Köprülü Kavşağı'nda derin su birikintileri oluştu. Bundan dolayı ilerlemekte zorluk çeken araçlar nedeniyle D-100 karayolunda trafik yoğunluğu görüldü. Bazı araçlar, motorlarına su girmesi yüzünden arızalanarak yolda kaldı.
İSKİ ekipleri, kent genelinde tıkanmış rögarları açma, alt geçitler ve bodrum katlar ile garajlardaki su birikintilerini tahliye etme çalışmalarına devam ediyor.
İSTANBUL'DA YAĞIŞ DEVAM EDECEK Mİ?
Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrini etkisi altına alan sağanak yağmurun devam edeceği bildirildi. Bugün İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava beklenirken, İzmir'de de parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan bilgiye göre, İstanbul'da sağanak yağış hafta sonuna kadar sürecek. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
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