HABER

İstanbul'da yağmur trafiği! Yoğunluk yüzde 70'e ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 10:01 | Son Güncelleme

İstanbul'da yağmur trafik yoğunluğuna neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasında saat 09.00 sıralarında kentteki trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı.

İstanbul'da sabaha saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili oluyor. Taksim'de yağmur nedeniyle bazı vatandaşlar ıslanmamak için dükkan saçaklarına sığındı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

istanbul-trafik-yogunlugu

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 70'E ULAŞTI

Yağmur, trafikte de yoğunluğa neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasında saat 09.00 sıralarında kentteki trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı. Hava sıcaklığının gün içinde hızla düşeceği belirtiliyor. Meteoroloji, gece buzlanma beklendiğini kaydederken dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Sabah 09:30 itibariyle İstanbul'daki trafik yoğunluğu şöyle:

trafik-durumu

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul trafik İBB

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Survivor All Star'da Ecem Karaağaç şoku! 'Survivor 2018 macerası bitti'

Survivor All Star'da Ecem Karaağaç şoku! 'Survivor 2018 macerası bitti'

İlker Başbuğ'dan 'Büyük Ortadoğu Projesi' yanıtı

İlker Başbuğ'dan 'Büyük Ortadoğu Projesi' yanıtı

Ahmet Takan yazdı: Erdoğan, Soylu'yu nasıl döndürdü?..

Ahmet Takan yazdı: Erdoğan, Soylu'yu nasıl döndürdü?..

Hatice Aslan kadına şiddet için söylediği sözlere açıklama getirdi

Hatice Aslan kadına şiddet için söylediği sözlere açıklama getirdi

Gökhan Öğretmen ile ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı

Gökhan Öğretmen ile ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 7 yorum
zaten pertti iyice pert oldu istanbul gittikçe dibe batıyo istanbuldaki nüfusun azalması lazım almayın artık göç yeterr
ne yaparsan yap düzelmez,toplu taşıma kalitesi yükselmediği sürece bu durum aynen devam eder,hindistan gibi balık istifi yolculuk anlayışı düzelmeden zorr..
İSTANBULDA TRAFİK NE ZAMAN AÇIKKİ HER ZAMAN KİLİTT...
CANINA KAST ETMEK İSTEYEN İSTANBOLDA YAŞASINN...
İSTANBULUN ALAYI KİLİTT...
Yol köprü yaptık diye övünürler, şimdi adım atacak yer kalmadı istanbul da. Nede olsa Yaptık demek oy demek.
suriyelileri gonderin duzelir trafik
Diğer Haberler
Turgutlu’nun tek kadın oda başkanından Başkan Şirin’e ziyaret

Turgutlu’nun tek kadın oda başkanından Başkan Şirin’e ziyaret

Orman Bölge Müdürlüğü fuarda fidan dağıttı

Orman Bölge Müdürlüğü fuarda fidan dağıttı

Yeni başkanlardan Karşıyaka çıkarması

Yeni başkanlardan Karşıyaka çıkarması

Şeker: “28 Şubat millete ve değerlerine karşı alçakça bir ihanettir”

Şeker: “28 Şubat millete ve değerlerine karşı alçakça bir ihanettir”

Şiddetli yağmur vatandaşları ıslattı

Şiddetli yağmur vatandaşları ıslattı

EGD, Anadolu’yla büyüyor

EGD, Anadolu’yla büyüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.