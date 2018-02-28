İstanbul'da yağmur trafiği! Yoğunluk yüzde 70'e ulaştı

İstanbul'da sabaha saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili oluyor. Taksim'de yağmur nedeniyle bazı vatandaşlar ıslanmamak için dükkan saçaklarına sığındı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 70'E ULAŞTI

Yağmur, trafikte de yoğunluğa neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasında saat 09.00 sıralarında kentteki trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı. Hava sıcaklığının gün içinde hızla düşeceği belirtiliyor. Meteoroloji, gece buzlanma beklendiğini kaydederken dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Sabah 09:30 itibariyle İstanbul'daki trafik yoğunluğu şöyle: