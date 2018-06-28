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İstanbul'da yağmur yağacak mı? AKOM'dan 5 ilçe için son dakika hava durumu uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 15:15 | Son Güncelleme

İstanbul hava durumuyla ilgili son dakika uyarısı geldi. AKOM'dan yapılan açıklamada Kartal, Maltepe, Kadıköy, Fatih, Beşiktaş ilçelerinde 5 saat boyunca sağanak yağışın etkili olacağı ifade edildi. İstanbul'daki sağanak yağışın saat 21:00'e kadar sürmesi bekleniyor.

İstanbul'da yağmur yağacak mı? AKOM'dan 5 ilçe için son dakika hava durumu uyarısı

Marmara Denizi üzerinde gök gürültülü ve kısa süreli sağanak yağmura neden olması beklenen bir yağışlı hava kütlesi, İstanbul’da sağanak yağışa neden oldu.

5 İLÇE İÇİN KRİTİK UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'nden yapılan açıklamada, "İstanbul, Marmara denizi üzerinden gelen yeni sağanak yağışın etkisi altına girecek. Meteorolojik tahminlere göre bir saat içerisinde Güney bölgelerinden başlayacak olan yağış, Kartal, Maltepe, Kadıköy, Fatih, Beşiktaş ilçelerinde etkili olacak. Saat 21.00'a kadar aralıklarla kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor" denildi.

İstanbul için beklenen yağış Meteoroloji'nin sitesindeki radar verilerine de yansıdı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
söylenen ilçelere bakın hele, beşiktaş %75chp, kadıköy %70chp, maltepe yüzde 60 chp.. tabiki tesadüf değil. işte böyle taş yağar kafanıza. daha bu iyi günleriniz, ben ümraniyedeyim günlük güneşlik, 30derece, piknik yapıyoz. neden çünkü %60akp.. :))şaka diyorum ciddi alanlar çıkabilir :)
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