İstanbul'da yağmur yağacak mı? AKOM'dan 5 ilçe için son dakika hava durumu uyarısı

Marmara Denizi üzerinde gök gürültülü ve kısa süreli sağanak yağmura neden olması beklenen bir yağışlı hava kütlesi, İstanbul’da sağanak yağışa neden oldu.

5 İLÇE İÇİN KRİTİK UYARI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'nden yapılan açıklamada, "İstanbul, Marmara denizi üzerinden gelen yeni sağanak yağışın etkisi altına girecek. Meteorolojik tahminlere göre bir saat içerisinde Güney bölgelerinden başlayacak olan yağış, Kartal, Maltepe, Kadıköy, Fatih, Beşiktaş ilçelerinde etkili olacak. Saat 21.00'a kadar aralıklarla kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor" denildi.

İstanbul için beklenen yağış Meteoroloji'nin sitesindeki radar verilerine de yansıdı.



