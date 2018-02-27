İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?

Kar başladı mı öğrenciler hemen okullar tatil mi sorusunun cevabını bulmak için aramaya başlarlar. Kimileri sürekli bu sorunun cevabını bulmak için internette haber sitelerini kontrol eder, kimisi bulundukları ilin valisine mesaj atıp sorar ya da validen tatil talep eder. Peki İstanbul'da kar tatili şansı nedir? İstanbul'da yarın okullar tatil olur mu?
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminlerine göre; İstanbul'da aylardır beklenen kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Silivri'de sabah saatlerinde yağmaya başlayan kar dakikalar sonra kent merkezinde de görülmeye başladı.
Meteorolojinin internet sitesinde yer alan tahminlere göre İstanbul'a çarşamba günü karla karışık yağmur, perşembe günü kar yağışı bekleniyor.
Edirne'de okullar tatil: Edirne'de hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düşerken, kent yaklaşık yarım saat içerisinde beyaza büründü. Yoğun kar yağışı nedeniyle trafikteki araçlar ilerlemekte zorlandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne'de ilk-orta-lise dereceli okullarda bugün eğitim-öğretime 1 günlük ara verildi.
Kırklareli'nde okullar tatil: Yapılan son açıklamaya göre Kırklareli'nde de okullar 27 Şubat tarihinde tatil edildi.
Bu sorunun cevabı yağan karı n şiddetine ve süresine bağlı. Şu an İstanbul'da kar yağışı yer yer devam ediyor. İstanbul'un genelinde yağışın yoğunlaşması ile İstanbul Valili kar tatili seçeneğini gündemine alabilir. İstanbul'da kar tatili olup olmayacağının nihai kararını İstanbul Valisi Vasip Şahin verecek. Valilikler genel olarak gereksiz yere eğitime ara vermek istemezler bu yüzden İstanbul'da kar tatili ilan edilmesi için hayatın akışını, öğrencilerin okula gidişini özellikle güvenlik açısından zora sokacak düzeyde bir kar yağışı olması gerekir.
İSANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN'E TWİTTER'DAN TATİL YAKARIŞI!
İstanbul'da kar yağışının başlaması ile öğrencilerden İstanbul Valisi Vasip Şahin'e mesajlar gönderilmeye başlandı bile. Öğrenciler esprili mesajlar ile Vasip Şahin'in yarın İstanbul'da okulları tatil etmesini istiyorlar.
Anlatmaya gerek yok görüyorsun. Mükemmel kar yağıyor!! Tek kelimeyle Mükemmel @vasipsahin— SOSYALCİ (@Turanyusuf) 27 Şubat 2018
Eeee vasip bey sizdeyiz @vasipsahin— Mehmet Ali (@MehmetA17867209) 27 Şubat 2018
Amcaa kar yağıyor tatil yap amcaaa @vasipsahin— Paçi Radiyee (@Aptalin_biri) 27 Şubat 2018
@vasipsahin çekmeköyde kar başladı sayın valim yarın okullar tatil mi? #kartatili #istanbul pic.twitter.com/3VkTS901sB— Aleyna K. (@aleynaaleyleyna) 27 Şubat 2018
Ordan bir tatil alalım abicim @vasipsahin— Bensu (@bensukrdln) 27 Şubat 2018
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış: Kadir Mısıroğlu diye bir soytarı var
II. Abdülhamid’in torunundan çok sert dizi tepkisi
Bu telefonlar 2018'e damga vuracak!
Başbakan Yıldırım 'belgelerle geldim' dedi ve canlı yayında açıkladı!
Suriyeli kadınlar 'insani yardım karşılığı cinsel ilişkiye zorlandı'
Sevgilisini boğdu, kendini böyle savundu: Kendimi öldüreceğime...
WhatsApp’tan hem iyi hem de kötü haber! WhatsApp Pay nasıl çalışıyor?
Akıllara durgunluk veren olay! Babasının öldürdüğü bebek mezarından kalktı
HDP'den olay yaratacak 2019 seçimi tahmini!
Suriye'de ateşkes başladı! Esad, Doğu Guta'ya saldırdı
Mısır'daki 2 bin yıllık mezarlıktan 'öbür dünyadan' mesaj taşıyan kolye çıktı
Mendil satan çocuk tacizden bağırınca kurtuldu! 5 lirayla kandırmaya çalıştı