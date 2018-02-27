HABER

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 11:08 | Son Güncelleme

İstanbul'a kar yağışının gelmesi ile hemen öğrencilerin aklına yarın okullar tatil olur mu sorusu geldi. Bugün İstanbul ile kar yağışının olduğu pek çok ilde öğrencilerin bir gözü hava durumunda diğer gözü ilin valisinden gelecek okullar tatil mi açıklamasında olacak. İşte İstanbul'daki hava durumu ile ilgili son durum ve okulların tatil edildiği ve kar tatili beklenen iller...

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?

Kar başladı mı öğrenciler hemen okullar tatil mi sorusunun cevabını bulmak için aramaya başlarlar. Kimileri sürekli bu sorunun cevabını bulmak için internette haber sitelerini kontrol eder, kimisi bulundukları ilin valisine mesaj atıp sorar ya da validen tatil talep eder. Peki İstanbul'da kar tatili şansı nedir? İstanbul'da yarın okullar tatil olur mu?

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminlerine göre; İstanbul'da aylardır beklenen kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Silivri'de sabah saatlerinde yağmaya başlayan kar dakikalar sonra kent merkezinde de görülmeye başladı.

Meteorolojinin internet sitesinde yer alan tahminlere göre İstanbul'a çarşamba günü karla karışık yağmur, perşembe günü kar yağışı bekleniyor.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Edirne'de okullar tatil: Edirne'de hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düşerken, kent yaklaşık yarım saat içerisinde beyaza büründü. Yoğun kar yağışı nedeniyle trafikteki araçlar ilerlemekte zorlandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne'de ilk-orta-lise dereceli okullarda bugün eğitim-öğretime 1 günlük ara verildi.

Kırklareli'nde okullar tatil: Yapılan son açıklamaya göre Kırklareli'nde de okullar 27 Şubat tarihinde tatil edildi.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLUR MU?

Bu sorunun cevabı yağan karı n şiddetine ve süresine bağlı. Şu an İstanbul'da kar yağışı yer yer devam ediyor. İstanbul'un genelinde yağışın yoğunlaşması ile İstanbul Valili kar tatili seçeneğini gündemine alabilir. İstanbul'da kar tatili olup olmayacağının nihai kararını İstanbul Valisi Vasip Şahin verecek. Valilikler genel olarak gereksiz yere eğitime ara vermek istemezler bu yüzden İstanbul'da kar tatili ilan edilmesi için hayatın akışını, öğrencilerin okula gidişini özellikle güvenlik açısından zora sokacak düzeyde bir kar yağışı olması gerekir.

İSANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN'E TWİTTER'DAN TATİL YAKARIŞI!

İstanbul'da kar yağışının başlaması ile öğrencilerden İstanbul Valisi Vasip Şahin'e mesajlar gönderilmeye başlandı bile. Öğrenciler esprili mesajlar ile Vasip Şahin'in yarın İstanbul'da okulları tatil etmesini istiyorlar.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kar tatili okullar tatil mi Vasip Şahin istanbul Twitter

En Çok Okunan Haberler

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Salih Müslim serbest bırakıldı!

Salih Müslim serbest bırakıldı!

Başbakan Yıldırım 'belgelerle geldim' dedi ve canlı yayında açıkladı!

Başbakan Yıldırım 'belgelerle geldim' dedi ve canlı yayında açıkladı!

Çalışan anneye 5 bin 50 lira para!

Çalışan anneye 5 bin 50 lira para!

Sevgilisini boğdu, kendini böyle savundu: Kendimi öldüreceğime...

Sevgilisini boğdu, kendini böyle savundu: Kendimi öldüreceğime...

Türkiye ile Yunanistan arasında büyük kriz yaratacak olay!

Türkiye ile Yunanistan arasında büyük kriz yaratacak olay!

İlginizi Çekebilir

Erdoğan, Hande Fırat'ın nikahına neden katılmadı?

Erdoğan, Hande Fırat'ın nikahına neden katılmadı?

Olay yaratacak çıkış! 'Yoğun bakımda kadın ve erkeği ayrı odalarda tutmak mümkün değil mi?'

Olay yaratacak çıkış! 'Yoğun bakımda kadın ve erkeği ayrı odalarda tutmak mümkün değil mi?'

AK Partili Milletvekili açık açık suçladı

AK Partili Milletvekili açık açık suçladı

Metrobüs ve tramvay duraklarında bunu yapmak yasak!

Metrobüs ve tramvay duraklarında bunu yapmak yasak!

Ve kar sonunda İstanbul'da! Yakın illerden tatil haberleri geliyor

Ve kar sonunda İstanbul'da! Yakın illerden tatil haberleri geliyor

Diğer Haberler
AGAD Başkanı Aslan ile Milletvekili Fırat bir araya geldi

AGAD Başkanı Aslan ile Milletvekili Fırat bir araya geldi

GAÜN’de Bir Motif Bir İnsan Projesi Tanıtıldı

GAÜN’de Bir Motif Bir İnsan Projesi Tanıtıldı

Merkel-Vucic görüşmesi

Merkel-Vucic görüşmesi

Çorum’da kuruyan ağaçların yerine yenileri dikilecek

Çorum’da kuruyan ağaçların yerine yenileri dikilecek

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz:

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz:

Kent Konseyi’nden dua etkinliğine davet

Kent Konseyi’nden dua etkinliğine davet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.