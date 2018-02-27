İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?

Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminlerine göre; İstanbul'da aylardır beklenen kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Silivri'de sabah saatlerinde yağmaya başlayan kar dakikalar sonra kent merkezinde de görülmeye başladı.

Kar başladı mı öğrenciler hemen okullar tatil mi sorusunun cevabını bulmak için aramaya başlarlar. Kimileri sürekli bu sorunun cevabını bulmak için internette haber sitelerini kontrol eder, kimisi bulundukları ilin valisine mesaj atıp sorar ya da validen tatil talep eder. Peki İstanbul'da kar tatili şansı nedir? İstanbul'da yarın okullar tatil olur mu?

Kırklareli'nde okullar tatil: Yapılan son açıklamaya göre Kırklareli'nde de okullar 27 Şubat tarihinde tatil edildi.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLUR MU?

Bu sorunun cevabı yağan karı n şiddetine ve süresine bağlı. Şu an İstanbul'da kar yağışı yer yer devam ediyor. İstanbul'un genelinde yağışın yoğunlaşması ile İstanbul Valili kar tatili seçeneğini gündemine alabilir. İstanbul'da kar tatili olup olmayacağının nihai kararını İstanbul Valisi Vasip Şahin verecek. Valilikler genel olarak gereksiz yere eğitime ara vermek istemezler bu yüzden İstanbul'da kar tatili ilan edilmesi için hayatın akışını, öğrencilerin okula gidişini özellikle güvenlik açısından zora sokacak düzeyde bir kar yağışı olması gerekir.

İSANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN'E TWİTTER'DAN TATİL YAKARIŞI!

İstanbul'da kar yağışının başlaması ile öğrencilerden İstanbul Valisi Vasip Şahin'e mesajlar gönderilmeye başlandı bile. Öğrenciler esprili mesajlar ile Vasip Şahin'in yarın İstanbul'da okulları tatil etmesini istiyorlar.

Anlatmaya gerek yok görüyorsun. Mükemmel kar yağıyor!! Tek kelimeyle Mükemmel @vasipsahin — SOSYALCİ (@Turanyusuf) 27 Şubat 2018

Eeee vasip bey sizdeyiz @vasipsahin — Mehmet Ali (@MehmetA17867209) 27 Şubat 2018

Amcaa kar yağıyor tatil yap amcaaa @vasipsahin — Paçi Radiyee (@Aptalin_biri) 27 Şubat 2018