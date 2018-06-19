Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

"TÜRKİYE'DE BU SUÇTAN VERİLMİŞ İLK TUTUKLAMA KARARI" Sureci takip eden İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi adına avukat Özen Erdoğan, “Şüpheli Hayvana tecavüz, haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme, değerini düşürme(hayvana tecavüz) suçlarından somut olgu ve kuvvetli suç şüphesi olduğundan ve delilleri karartma ihtimali bulunduğundan, suçun toplumda oluşturduğu infial de göz önüne alındığından adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı" gerekçesiyle tutuklanmıştır. Bu tutuklama kararı Türkiye de bu suçtan verilmiş ilk tutuklama kararıdır. Daha evvel sadece bir şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilmişti" dedi.

MAHKEME ADLİ KONTROL TEDBİRLERİNİ YETERSİZ BULDU Mahkeme gerekçesinde, şüphelinin sahipli hayvanı eziyet çektirerek öldürdüğü anlaşıldığı, somut olgu ve kuvvetli suç şüphesi, suçun toplumda oluşturmuş olduğu infial, suçun vahameti göz önüne alınarak adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı belirtildi.

TECAVÜZE UĞRAYAN KEDİ KURTARILAMADI



Bu arada, tecavüze uğrayan kedinin yapılan tedaviye rağmen kurtarılamayarak öldüğü öğrenildi. (DHA)

NE OLMUŞTU?



Sakarya Mahallesi'nde oturan Rafet Altınkaynak bir süre önce bir sokak kedisini sahiplenmiş, bir müddet sonra da kedinin dört yavrusu olmuştu. Altınkaynak, dün öğle saatlerinde evinden spor yapmak için dışarıya çıktı. Geri döndüğünde yavrulardan birinin kayıp olduğunu fark etti.

Ağabeyine kediyi görüp, görmediğini soran Altınkaynak, kedinin peşine düşmüştü. Mahallede devamlı sarhoş olarak dolaştığı B.Ç'den şüphelenen Rafet Altınkaynak, onun evine gitmişti. Evde B.Ç. ve kediyi bulan Altınkaynak, durumu polise haber vermişti. B.Ç., polis tarafından gözaltına alınarak, polis merkezine götürülmüştü.



