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Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 22:16 | Son Güncelleme

Eyüpsultan'da 3 aylık kediye tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli B.Ç. tutuklandı. Bu arada, tecavüze uğrayan kedinin yapılan tedaviye rağmen kurtarılamayarak öldüğü öğrenildi. Sureci takip eden İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi adına avukat Özen Erdoğan, "Bu tutuklama kararı Türkiye de bu suçtan verilmiş ilk tutuklama kararıdır. Daha evvel sadece bir şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilmişti" dedi.

3 aylık yavru kedinin sahibi Rafet Altınkaynak'ın şikayeti üzerine dün polis tarafından gözaltına alınan B.Ç. bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti.

Müracaat savcılığınca ifadesi alınan şüpheli B.Ç. "Mala zarar verme" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgusu yapılan şüpheli B.Ç. "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme", "İşe yaramayacak hale getirme, değerini düşürme (hayvana tecavüz)" suçundan tutuklandı.

MAHKEME ADLİ KONTROL TEDBİRLERİNİ YETERSİZ BULDU

Mahkeme gerekçesinde, şüphelinin sahipli hayvanı eziyet çektirerek öldürdüğü anlaşıldığı, somut olgu ve kuvvetli suç şüphesi, suçun toplumda oluşturmuş olduğu infial, suçun vahameti göz önüne alınarak adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı belirtildi.

"TÜRKİYE'DE BU SUÇTAN VERİLMİŞ İLK TUTUKLAMA KARARI"

Sureci takip eden İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi adına avukat Özen Erdoğan, “Şüpheli Hayvana tecavüz, haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme, değerini düşürme(hayvana tecavüz) suçlarından somut olgu ve kuvvetli suç şüphesi olduğundan ve delilleri karartma ihtimali bulunduğundan, suçun toplumda oluşturduğu infial de göz önüne alındığından adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı" gerekçesiyle tutuklanmıştır. Bu tutuklama kararı Türkiye de bu suçtan verilmiş ilk tutuklama kararıdır. Daha evvel sadece bir şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilmişti" dedi.

TECAVÜZE UĞRAYAN KEDİ KURTARILAMADI

Bu arada, tecavüze uğrayan kedinin yapılan tedaviye rağmen kurtarılamayarak öldüğü öğrenildi. (DHA)

NE OLMUŞTU?

Sakarya Mahallesi'nde oturan Rafet Altınkaynak bir süre önce bir sokak kedisini sahiplenmiş, bir müddet sonra da kedinin dört yavrusu olmuştu. Altınkaynak, dün öğle saatlerinde evinden spor yapmak için dışarıya çıktı. Geri döndüğünde yavrulardan birinin kayıp olduğunu fark etti.

Ağabeyine kediyi görüp, görmediğini soran Altınkaynak, kedinin peşine düşmüştü. Mahallede devamlı sarhoş olarak dolaştığı B.Ç'den şüphelenen Rafet Altınkaynak, onun evine gitmişti. Evde B.Ç. ve kediyi bulan Altınkaynak, durumu polise haber vermişti. B.Ç., polis tarafından gözaltına alınarak, polis merkezine götürülmüştü.


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Okuyucu Yorumları 6 yorum
bu sakaryada ne pislikler barındırıyormuş. tüm sapıklar oraya toplanmış
ınsanlık nereye gidiyor yazıklar olsn
Allahın ne oluyor bu ülke insanına.
yok artık
ne demek sahipli kediye zarar verme ifadesi sahipsiz sokaktaki hayvanlara herşey serbesst mi demek onların canı yok mu onları kim savunacak ifade sahipli yada sahipsiz bütün hayvanlar şeklinde olsa daha doğru olur
türk
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