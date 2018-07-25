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İstanbul’da yoğun yağış! Metro seferleri durdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 16:23 | Son Güncelleme

İstanbul'da 2 gündür aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağmur bugün Avrupa yakasının batısında şiddetini arttırdı. Meteorolojinin uyarısının hemen ardından başlayan yağmur Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattında, Bayrampaşa - Yenikapı arası seferler yoğun yağış sebebiyle durdu. İBB tarafından yapılan açıklamada, Bayrampaşa Yenikapı arası otobüs seferlerinin ücretsiz olduğu duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’un batısı için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Bugün saat 16.00’a kadar İstanbul’un Avrupa yakasının batısında (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Arnavutköy) beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kısa sürede ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana getirebileceği tahmin edildiğinden vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

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ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Uyarının hemen ardından İstanbul’un batısını kara bulutlar sardı. Aralıklarla etkili olan sağanak yağmur hayatı felç etti. Bir çok bölgede alt geçitler suyla doldu. Araçlar mahsur kaldı. Trafikte aksamalara yol açan olan yağmur metro hatlarında da kesintiye neden oldu. Yenikapı – Atatürk Havalimanı metro hattında, Bayrampaşa – Yenikapı arası seferler yoğun yağış sebebiyle durduruldu.

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OTOBÜS SEFERLERİ ÜCRETSİZ

Bayrampaşa'daki su baskınları nedeniyle Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattında Bayrampaşa - Yenikapı durakları arası seferler durdu. Sefer yapılamayan bölge arasına ücretsiz otobüs seferleri hizmet vermektedir.

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istanbul Vatan Caddesi sağanak yağmur Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
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melih gökçek izmirliyle dalga geçiyordu. görsün kör degilse.
Akp belediye calismalari böyle olur!
Dere yataklarını doldurup yaşam alanı yaparsan doğada bir şekilde geri alır. Bu işin siyasetle alakası yok. Ne ekersen onu biçersin. Atasözü
istanbulu hiçbir parti düzeltemez
o belediyeyi başa getirenler boğulsun işte şimdi orada
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