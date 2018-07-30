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İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın! Ekipler sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 15:03 | Son Güncelleme

İstanbul'da şehirlerarası yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken yangına müdahale sürüyor.

İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın! Ekipler sevk edildi

Hal Yolu Otogar istikametinde bir yolcu otobüsünün arka kısmındaki motor bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yolcular tahliye edilirken ekipler yangına müdahale etti. Çalışmalar devam ediyor. (DHA)


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istanbul yolcu otobüsü yangın

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