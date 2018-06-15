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İstanbul'da yollar bomboş

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 11:35 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde İstanbul'daki yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası saat 10:00 itibariyle yüzde 9'u görürken havadan çekilen görüntülerde megakenttin yollarındaki alışıldık araç kuyruklarının yerini az sayıda aracın bulunduğu yollara bıraktığı görüldü.

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek için vatandaşların İstanbul’dan ayrılmasıyla bayramın birinci gününde yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası da saat 10:00 itibariyle yüzde 9'u gördü. İHA'nın haberine göre, İstanbul genelindeki birçok yoldaki boşluk ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde megakentteki yollarda alışıldık araç kuyruklarının olduğu görüntüler yerine az sayıda aracın bulunduğu yollar dikkat çekti. Görüntülerde E-5’te karayolu üzerinde her iki istikamette de çok az sayıda sürücünün bulunduğu görüldü. Bayram nedeniyle yolların boşalması ise İstanbullu araç sürücülerini memnun etti.

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“KEŞKE HEP BÖYLE OLSA"

Yolların boş kalmasından çok memnun olduğunu dile getiren Taksi sürücüsü Reşat Erdoğan, “Keşke hep böyle olsa yolcularımız da memnun, bizde memnunuz. Karşıdan geldim, bu tarafa yolcu getirdim yarım saatte geldik. Süper, insan çok rahat oluyor stres olmuyor, gideceği yere daha çabuk gidiyor” şeklinde konuştu.

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“YOLCULAR GİDECEĞİ YERE ZAMANINDA GİDİYOR”

Tatil nedeniyle İstanbul dışına çıkan çok sayıda vatandaş olduğunu yolcu sayısının da azaldığını belirten bir otobüs şoförü, “Yolcu yok ki zaten rahat yolcu etsin, yolcularda gitti, kimse kalmadı, güzel bir şey. Benim için fark etmez trafikli ya da trafiksiz zaten yoldayız. Millet tatile gittiği için biraz fark ediyor. Güzel yani zamanında gidiyorsun, istiratini ediyorsun, yolcular gideceği yere zamanında gidiyor” dedi.

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DHA

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