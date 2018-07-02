İstanbul'daki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde polis amirinden ilginç sözler

Yapılan basın açıklamasının ardından, polis kitlenin dağılmasını istedi.
Bir polis amiri ile yürüyüşün düzenleyicileri arasında geçen diyalog BBC kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir polis amiri, yürüyüşün düzenleyicilerinin yanına gelerek şu ifadeleri kullandı:
“Bundan sonra bir daha 3'ün 1'ini alırsınız izin diye. Biz size güvendik. Eğer kitleyi kontrol edemeyecekseniz, toplamayacaksınız, çağrı yapmayacaksınız. O kadar!”
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