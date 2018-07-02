İstanbul'daki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde polis amirinden ilginç sözler

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında dün, düzenlenen 16. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü öncesinde, polis Taksim’de TOMA ve barikatlarla engellemişti.

Yapılan basın açıklamasının ardından, polis kitlenin dağılmasını istedi.

“BİR DAHA ÜÇÜN BİRİNİ ALIRSINIZ”

Bir polis amiri ile yürüyüşün düzenleyicileri arasında geçen diyalog BBC kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir polis amiri, yürüyüşün düzenleyicilerinin yanına gelerek şu ifadeleri kullandı:

“Bundan sonra bir daha 3'ün 1'ini alırsınız izin diye. Biz size güvendik. Eğer kitleyi kontrol edemeyecekseniz, toplamayacaksınız, çağrı yapmayacaksınız. O kadar!”

