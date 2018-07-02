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İstanbul'daki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde polis amirinden ilginç sözler

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 17:21 | Son Güncelleme

İstanbul'da LGBTİ+ üyelerinin Onur Yürüyüşü sırasında bir polis amiri ile yürüyüşün düzenleyicileri arasında geçen diyalog kameralara yansıdı. Polis amiri yürüyüşçülere "Bundan sonra bir daha 3'ün 1'ini alırsınız izin diye" dedi.

  1. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında dün, düzenlenen 16. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü öncesinde, polis Taksim’de TOMA ve barikatlarla engellemişti.

Yapılan basın açıklamasının ardından, polis kitlenin dağılmasını istedi.

“BİR DAHA ÜÇÜN BİRİNİ ALIRSINIZ”

Bir polis amiri ile yürüyüşün düzenleyicileri arasında geçen diyalog BBC kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir polis amiri, yürüyüşün düzenleyicilerinin yanına gelerek şu ifadeleri kullandı:

“Bundan sonra bir daha 3'ün 1'ini alırsınız izin diye. Biz size güvendik. Eğer kitleyi kontrol edemeyecekseniz, toplamayacaksınız, çağrı yapmayacaksınız. O kadar!”

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Anahtar Kelimeler:
LGBTİ istanbul polis onur yürüyüşü Polis amiri

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Polislerden daha az tehlikeli
BUNLAR İŞİDÇİ KATİLLERDEN DAHA AZ TEHLİKELİ
@bizedogrugerekli_2017 onlarda allahın kulu kendileri böyle dünyaya gelmedi allah kimseyi kötü kaldıramıyacagı şeylerle sınamasın hayatın içinde olan şeyler hangi ana baba ister yaradılışı böyle her insanın başına gelebilir
amirim zaten onların istediği o.
ulan ne hallere kaldık sizin gibiğ insanların allah cezasını versin
Diyalog hiç hoş olmamış ancak kontrol edilemeyen bir kitlenin yürüyüş yapması doğru değil. Gidin Los Angeles'da nasıl yapıldı onu izleyin...
Amirim onların dilinden konuşmuş:)) onların istedikleri de o zaten
deliler gibi sevinmişlerdir yumuşaklar bu vaadinize amirim.
en sonu güzel “burdayım alabiliyorsan al “ pat küt alın bunu alın bunu :)))
yeni kapıda eylem yapın birbirini karmakalarsunızın.
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