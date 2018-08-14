HABER

İstanbul'daki Ortodoks Kilisesi’nde 9 metrelik kuyu gizemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 09:24 | Son Güncelleme

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Panayia Rum Ortodoks Kilisesi’ne bağlı vakıf arazisinde bir grup şüpheli tarafından gece yarısı arazide 9 metrelik kuyu kazıldı. Bekçi, olay yerinin çok uzağında nöbet tuttuğunu, gezindiği yerlerde kesinlikle bir kuyu olmadığını, bir gece içinde kuyunun kazılmış olduğunu ifade etti.

İstanbul'daki Ortodoks Kilisesi’nde 9 metrelik kuyu gizemi

Kilise bahçesinde kazı yapıldığını gören çevreden geçenler polise ihbarda bulunurken olay yerinden kaçan definecilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde 155 polis imdat hattına bir ihbar yapıldı. İhbarda, Beşiktaş'ta bulunan Panayia Ortodoks Rum Kilisesi'ne ait mezarlığın yanında bulanan arazide büyük bir kuyu kazıldığı anlatıldı. İhbar sonrası polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı. Polislerce düzenlenen tutanakta, söz konusu arazide 9 metre derinliği bulunan 2 metrekare bir kuyu vardı. Durum polis ekiplerince savcılığa bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada, söz konusu arazide define arandığı ortaya çıktı. Bu durum sonrası kilise yetkilileri ve bekçinin ifadesine başvuruldu.

"BİR GECE İÇİNDE KAZILDI"

Kilise yetkilisi, olay yerinin vakıf arazisi olduğunu ve arazinin bekçi A.B. tarafından korunduğunu ifade etti. Yetkili ifadesi sonrası bekçi A.B.'nin de ifadesi alındı. Bekçi, olay yerinin çok uzağında nöbet tuttuğunu, gezindiği yerlerde kesinlikle bir kuyu olmadığını, bir gece içinde kuyunun kazılmış olduğunu ifade etti. Başlatılan soruşturmada, olay yeri kamera güvenlik görüntüleri inceleniyor. Şüphelilerin kimliğinin tespiti için çalışmalar başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Sabah

PARTNERNalburdan aldı, 30 dakika içinde öyle bir şeye dönüştürdü ki...Nalburdan aldı, 30 dakika içinde öyle bir şeye dönüştürdü ki...
Sıcaktan bunalanlar, şelalede serinliyorSıcaktan bunalanlar, şelalede serinliyor
ABD krizi ile ilgili çarpıcı sözler! 'Erdoğan pişman oldu'ABD krizi ile ilgili çarpıcı sözler! 'Erdoğan pişman oldu'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Beşiktaş Kilise

En Çok Okunan Haberler

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

ABD Başkanı Trump'ın skandal kararına Ankara'dan ilk değerlendirme

ABD Başkanı Trump'ın skandal kararına Ankara'dan ilk değerlendirme

Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine 4 isim birden geliyor! Birisi bomba

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine 4 isim birden geliyor! Birisi bomba

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da dev 'bonus' operasyonu! 45 milyonluk vurgun

İstanbul'da dev 'bonus' operasyonu! 45 milyonluk vurgun

Tüm Türkiye'de aranan eski emniyet müdürü Atilla Eser yakalandı

Tüm Türkiye'de aranan eski emniyet müdürü Atilla Eser yakalandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

ABD krizi ile ilgili çarpıcı sözler! 'Erdoğan pişman oldu'

ABD krizi ile ilgili çarpıcı sözler! 'Erdoğan pişman oldu'

Günlük burç yorumları: 14 Ağustos Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 14 Ağustos Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

Ekonomide birlik ruhu! 81 ilde vatandaşlar harekete geçti

Ekonomide birlik ruhu! 81 ilde vatandaşlar harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.