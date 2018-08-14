İstanbul'daki Ortodoks Kilisesi’nde 9 metrelik kuyu gizemi

Kilise bahçesinde kazı yapıldığını gören çevreden geçenler polise ihbarda bulunurken olay yerinden kaçan definecilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde 155 polis imdat hattına bir ihbar yapıldı. İhbarda, Beşiktaş'ta bulunan Panayia Ortodoks Rum Kilisesi'ne ait mezarlığın yanında bulanan arazide büyük bir kuyu kazıldığı anlatıldı. İhbar sonrası polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı. Polislerce düzenlenen tutanakta, söz konusu arazide 9 metre derinliği bulunan 2 metrekare bir kuyu vardı. Durum polis ekiplerince savcılığa bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada, söz konusu arazide define arandığı ortaya çıktı. Bu durum sonrası kilise yetkilileri ve bekçinin ifadesine başvuruldu.

"BİR GECE İÇİNDE KAZILDI"



Kilise yetkilisi, olay yerinin vakıf arazisi olduğunu ve arazinin bekçi A.B. tarafından korunduğunu ifade etti. Yetkili ifadesi sonrası bekçi A.B.'nin de ifadesi alındı. Bekçi, olay yerinin çok uzağında nöbet tuttuğunu, gezindiği yerlerde kesinlikle bir kuyu olmadığını, bir gece içinde kuyunun kazılmış olduğunu ifade etti. Başlatılan soruşturmada, olay yeri kamera güvenlik görüntüleri inceleniyor. Şüphelilerin kimliğinin tespiti için çalışmalar başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Sabah

