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İstanbul'daki otoparkı böyle basmışlar! Mafya kamerada...

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 18:01 | Son Güncelleme

‘Hacısüleymanoğulları’ olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon polis kamerasına yansıdı. Suç örgütünün bir otoparkı basarak görevlileri darp ettiği anlara ait ise kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince iki hafta önce düzenlenen operasyonda, ‘Hacısüleymanoğulları’ olarak bilinen suç örgütüne mensup 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, zanlılardan 5’i savcılık talimatı ile emniyetten serbest bırakılmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Geri kalan 19 şüpheli, iki hafta süren gözaltı işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adliye’sine sevk edildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyon ise saniye saniye kameralara yansıdı. Öte yandan suç örgütünün bir otoparkı bastığı ve otopark görevlilerini darp ettiği anlara ait kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

İstanbul'u bezdirmişlerdi! 'Hacısüleymanoğulları' çetesi adliyede!İstanbul'u bezdirmişlerdi! 'Hacısüleymanoğulları' çetesi adliyede!
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