İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

Sosyal medya hesabından seçim günü yaşananlara ve sonuçlara dair değerlendirmelerde bulunan Ahmet Şık , "YSK 14 Mayıs 2018 itibarıyla 'tahmini' sandık sayısının 180 bin 896 olduğunu açıklamış. Ancak seçimden sonra toplamda 180 bin 8 sandık olduğu açıklandı. Tahmini sandık ne demek? Nerede olduğunu bilmediğimiz 892 sandık kaç oyu kapsar?" diye sordu.
"ADİL SEÇİM PLATFORMU ÜYELERİ SALDIRIYA UĞRADI"
Adil Seçim Platformu üyelerinin can güvenliği sorunları yaşadığını ve saldırıya uğradığını iddia eden Şık, "Twitter'da yaklaşık 320 bin takipçisine bakarak gönüllülerinin bile takipçisi olmadığı Adil Seçim Platformu'nun ne kadar işlevi olduğunu @msafaksari şöyle anlatmış" dedi ve Mehmet Şafak Sarı'nın paylaşımlarını aktardı:
'CHP'NİN SAYIM SİSTEMİ SEÇİM GECESİ ÇÖKTÜ'
Şık, "Bu kadar iddialı hazırlandığı duyurulan Adil Seçim Platformu'nun internet sitesi ve CHP'nin sayım sistemi seçim gecesi çöktü. Dışarıdan bir saldırıyla mı çöktü yoksa teknik yetersizlik nedeniyle mi çalıştırılamadı? Soruların yanıtını hala bilmiyoruz" dedi.
MHP'NİN ARTAN OY ORANINA DİKKAT ÇEKTİ
Şık, MHP'nin, 1 Kasım'a oranla neredeyse koruduğu oy sayılarındaki artışa da dikkat çekti.
"SEÇİM HİLELİ"
"Bu seçim de tıpkı öncekilerdeki gibi hilelidir. Devlet kaynaklarını sınırsızca kullanan; başta HDP olmak üzere muhaliflerini, kendine biat eden ya da teslim olan medyada yer verdirtmeyen iktidar blokunun karşısına yüzde 10 barajıyla boğuşarak çıkılması hilenin büyüğü değil mi?" diyen Şık'ın paylaşımları şöyle:
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