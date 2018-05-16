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İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 19 Mayıs'ı konserle kutluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 16:39 | Son Güncelleme

18 Mayıs Cuma akşamı Orkestra Şefi Raoul Grüneis yönetiminde saat 20.00’de Grand Pera Emek Sahnesi'nde başlayacak konserde genç yetenekler müzikseverlerle buluşacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 19 Mayıs'ı konserle kutluyor

İDSO DenizBank Klasik Müzik konserleri kapsamında gerçekleşecek 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Konserinde 'Ulusal Genç Yetenekler Yarışması'nda dereceye giren başarılı genç yetenekler İDSO eşliğinde sahne alacak. Şef Raoul Grüneis yönetiminde solist Selin Uzun ( soprano ), solist Bora Demir ( Korno ), solist Atakan Altun & Gizem Sözeri ( Kontrbas ), solist İlke Işı Tuncer ( Keman ), solist Barış Yavuz ( Bariton ), solist Ece Nur Özer ( Fagot ) dinleyecileriyle buluşacak.

Konserde;

Wofgang Amadeus Mozart’ın 'Figaro’nun Düğünü Uvertürü',

Gaetano Donizetti ‘nin 'Piangete Voi... Al Dolce Guidami',

Richard Strauss’un 'Korno Konçertosu No. 1 (3. Bölüm)',

Giovanni Bottesini ‘nin 'Passione Amorosa',

Pyotr Ilyiç Çaykovski 'nin 'Valse-Scherzo Op. 34',

Giuseppe Verdi’nin 'Don Carlo-o Carlo, Ascolta...',


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