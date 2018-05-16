İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 19 Mayıs'ı konserle kutluyor

İDSO DenizBank Klasik Müzik konserleri kapsamında gerçekleşecek 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Konserinde 'Ulusal Genç Yetenekler Yarışması'nda dereceye giren başarılı genç yetenekler İDSO eşliğinde sahne alacak. Şef Raoul Grüneis yönetiminde solist Selin Uzun ( soprano ), solist Bora Demir ( Korno ), solist Atakan Altun & Gizem Sözeri ( Kontrbas ), solist İlke Işı Tuncer ( Keman ), solist Barış Yavuz ( Bariton ), solist Ece Nur Özer ( Fagot ) dinleyecileriyle buluşacak.
Konserde;
Wofgang Amadeus Mozart’ın 'Figaro’nun Düğünü Uvertürü',
Gaetano Donizetti ‘nin 'Piangete Voi... Al Dolce Guidami',
Richard Strauss’un 'Korno Konçertosu No. 1 (3. Bölüm)',
Giovanni Bottesini ‘nin 'Passione Amorosa',
Pyotr Ilyiç Çaykovski 'nin 'Valse-Scherzo Op. 34',
Giuseppe Verdi’nin 'Don Carlo-o Carlo, Ascolta...',
İsrail'den Türkiye'yi kızdıracak hamle! Kriz tırmanıyor
Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Erdoğan'a suikast için Türkiye'ye geldiler'
Atatürk Lisesi'ndeki 'İzmir Marşı' krizinde yeni gelişme
E-5 Karayolu'nda trafik magandası dehşeti! Bu görüntüye tepki yağıyor
BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti
Bakan devreye girdi, yolcu uçağı lise bahçesine indi
'Eski sevgilim köpeğimi vermiyor' diye mahkemeye koştu
Dünya 'Ankara'nın zengin çocukları'nı konuşuyor!
Selahattin Demirtaş'la ilgili yeni gelişme: Birkaç güne tahliye edilecek
MHP'de fezleke şoku: Dokunulmazlığı kaldırılsın!
Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali
Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum