İstanbul E-5'te trafiği kilitleyen kaza

İstanbul güne kazalarla başladı. Haliç Köprüsü üzerinde Küçükçekmece'de ve Avcılar'da meydana gelen hasarlı trafik kazaları nedeniyle E-5'te trafik adeta kilitlendi.
Kazaların olduğu bölgelere sağlık ve trafik ekipleri sevk edilirken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.
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