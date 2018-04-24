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İstanbul E-5'te trafiği kilitleyen kaza

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 08:36 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, İstanbul güne peş peşe kazalar ile başladı. Haliç Köprüsü, Küçükçekmece ve Avcılar'da meydana gelen trafik kazaları nedeniyle E-5 kilitlendi.

İstanbul E-5'te trafiği kilitleyen kaza

İstanbul güne kazalarla başladı. Haliç Köprüsü üzerinde Küçükçekmece'de ve Avcılar'da meydana gelen hasarlı trafik kazaları nedeniyle E-5'te trafik adeta kilitlendi.

Kazaların olduğu bölgelere sağlık ve trafik ekipleri sevk edilirken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.

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