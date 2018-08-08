 İSTANBUL - (ek bilgiyle) ORDU'DA TONLARCA FINDIK DENİZE AKTI

- Denizde "fındık" adası
- "250 kilo fındığım denize gitti"
Haber: Cem TURSUN - İstanbul DHA
Ordu'da sel felaketinde tonlarca fındık denize aktı.
Ordu'da felakete neden olan sel tonlarca fındığın denize akmasına neden oldu. Fatsa'da denize akan fındıklar açıkta birikti. Bir adacığı andıran fındıklar ilginç görüntü oluşturdu.
Aşırı yağışın en fazla etkilediği bölgelerden Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, sadece bu ilçede 30 tona yakın fındığın sel sularıyla Karadeniz'e aktığını açıkladı.
Bu arada dereye kapılan fındıkları çeken bir kişi görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Görüntüyü çeken kişinin yanında bulunan bir kişinin ise "250 kilo fındığım denize gitti" dediği duyuluyor.
Görüntü Dökümü:
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-Bölgeden sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar
-Amatör kamera görüntüsü
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