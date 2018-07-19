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 İSTANBUL - (ek görüntüyle) - ADNAN OKTAR CEZAEVİNE GİRMEDEN ÖNCE SON KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 15:26 | Son Güncelleme

- Oktar Silivri Cezaevi'ne konuldu Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA Adnan Oktar cezaevine girmeden önce son kez DHA kamerasına yansıdı.

- Oktar Silivri Cezaevi'ne konuldu

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Adnan Oktar cezaevine girmeden önce son kez DHA kamerasına yansıdı.
Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 168 kişi tutuklandı. Tutuklananlar adliyeden otobüslerle çıkarılarak sağlık kontrolü için hastanelere getirildi. Adnan Oktar ve Oktar Babuna da sağlık kontrolünde görüntülendi. 5 polis otobüsüyle hastaneye getirilen şüpheliler arasında yer alan Adnan Oktar ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi. Oktar otobüse alındıktan sonra uzun süre diğer şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesini bekledi. Otobüste otururken görüntülenen Oktar, perdeyi kapatarak görüntü çekilmesini engellemeye çalıştı. Oktar polis minibüsüyle götürüldüğü Silivri Cezaevi'ne konuldu.

Görüntü Dökümü:
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-EK GÖRÜNTÜ
-Oktar'ın içinde bulunduğu otobüsün cezaevine girmesi

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-Adnan Oktar'ın otobüsteki görüntüsü
-Oktar Babuna'nın sağlık kontrolünden geçirilmesi
-Diğer kadın ve erkeklerin sağlık kontrolünden geçirilmesi
-Otobüsün gidişi
-Detaylar

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