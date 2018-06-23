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İSTANBUL - (ek görüntüyle geniş haber) AVCILAR'DA KAZA: MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 15:10 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA Avcılar Ambarlı Liman yolu D-100  bağlantı kavşağında kamyon ile motosiklet çarpıştı.

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA
Avcılar Ambarlı Liman yolu D-100 bağlantı kavşağında kamyon ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonun altına giren motosiklet sürücüsü Ömer Kapusuz öldü. Motosikletteki Ömer Şeker ise ağır yaralandı. Ömer Şeker özel bir hastaneye kaldırıldı. Saat 14.00 sıralarında meydana gelen kaza sonrası kamyon sürücüsü kayıplara karışırken, kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu. Ömer Kapusuz ve Öler Şeker'in Beylikdüzü Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalıştıkları öğrenildi.

Ek görüntü
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-Motosikletten görüntü
-Vefat eden Kapusuz dan görünt
-Olay yerinden görüntü
-Cumhurbaşkanı Konvoyunun geçişi
-Havadaki polis helikopteri
-Trafiten görüntü
-Genel ve detaylar

Geçilen görüntü:
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-Kazadan görüntü
-Yerde yatan motosiklet sürücüsü
-Görgü tanığı röp
-Motosikletten görüntü
-Genel ve detaylar

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