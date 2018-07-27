 İSTANBUL - (ek görüntüyle) MALTEPE'DE ÇOCUK KAÇIRMA GİRİŞİMİNE LİNÇ 

Haber:Cengiz ÇOBAN- Soner HASIRCIOĞLU - Ali Kerem BENGİ - İstanbul DHA
Maltepe'de çocuk kaçırmaya çalıştığı öne sürülen bir kişi çevredekiler tarafından linç edildi.
Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bir kız çocuğunu kaçırmaya çalıştığı belirtilen G.B (38), çevredekiler tarafından yakalandı. G.B. uzun süre dövüldü. Olay yerine giden polis ekipleri şüpheliyi, öfkeli kalabalığın elinden aldı.
Yaralı G.B. hastaneye götürüldü. Ancak tedaviyi reddettiği öne sürülen G.B. götürüldüğü Cumhuriyet Polis Merkezi'nde rahatsızlandı. G.B. için polis merkezine ambulans çağrıldı. G.B. hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.
Yapılan incelemede G.B.'nin gasp ve oto hırsızlığı suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.
Görüntü Dökümü:
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-Olay anına ilişkin vatandaşların çektiği görüntüler
-Görgü tanıkları ile röpler
-Olay yeri
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