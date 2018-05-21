İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASI'NDA KARAR…

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal girişimi ile Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit olmasıyla ilgili aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 18'i tutuklu 66 sanıklı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Mithat Aynacı'nın da aralarında bulunduğu 10 sanığı “Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, bir sanığı ise müebbet hapis cezasına çarptırdı. Davada 54 sanık ise beraat ederken, bir sanığın dosyası ise ayrıldı. Karar oybirliğiyle alındı.

18 TUTUKLU SANIK HAZIR BULUNDU

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bakırköy Adalet Sarayı'nın içindeki konferans salonunda görülen karar duruşmasında 18 tutuklu sanık hazır bulundu. Öte yandan, çok sayıda müşteki de duruşmaya katıldı. Sanıkların mütalaaya karşı savunmalarını tamamlamasının ardından son sözleri alındı. Duruşmaya verilen 3 saatlik aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.