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İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASI'NDA KARAR…

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 20:18 | Son Güncelleme

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal girişimi ile Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit olmasıyla ilgili aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 18'i tutuklu 66 sanıklı davada karar açıklandı.

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal girişimi ile Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit olmasıyla ilgili aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 18'i tutuklu 66 sanıklı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Mithat Aynacı'nın da aralarında bulunduğu 10 sanığı “Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, bir sanığı ise müebbet hapis cezasına çarptırdı. Davada 54 sanık ise beraat ederken, bir sanığın dosyası ise ayrıldı. Karar oybirliğiyle alındı.

18 TUTUKLU SANIK HAZIR BULUNDU
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bakırköy Adalet Sarayı'nın içindeki konferans salonunda görülen karar duruşmasında 18 tutuklu sanık hazır bulundu. Öte yandan, çok sayıda müşteki de duruşmaya katıldı. Sanıkların mütalaaya karşı savunmalarını tamamlamasının ardından son sözleri alındı. Duruşmaya verilen 3 saatlik aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

BİR SANIĞIN DOSYASI AYRILDI
Mahkeme heyeti, sanıklardan eski emniyet müdürü İsmail Uğuz hakkında tüm delillerin toplanamamış olması nedeniyle dosyasının ayrılmasına karar verdi.

54 SANIK BERAT ETTİ
54 sanığın ayrı ayrı tüm suçlardan beraatlerine karar veren mahkeme heyeti, sanıklar Ferdi Ayan, İhsan Özyurt, İsmail Sezer, Mücahit Bozkurt, Ömer Akyel ve Yasin Yılmaz'ın da tahliyesine hükmetti.

11 SANIĞA "ANAYASAYI İHLAL" SUÇUNDAN CEZA VERİLDİ
Mahkeme heyeti, eski emniyet müdürü Mithat Aynacı ve eski yarbaylar Osman Akkaya ve Fatih Sönmez, eski yüzbaşı Serdar Değirmendere, eski üsteğmen Bora Serhat Seçkin, eski Üsteğmen Burak Uluçınar, eski Astsubay Maksut Keleşoğlu, eski Uzman Çavuş İdris Yeter, uzman çavuşlar Özgür Akkayya ve Ömer Kalın'ı “Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklardan uzman Çavuş Mehmet Umur'u da aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanık Umur'a “iyi hal" indirimi uygulayarak cezayı müebbete çevirdi.

5 ŞEHİT İÇİN DE 5'ER KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ
Sanıklar Fatih Sönmez, Serdar Değirmendere, Maksut Keleşoğlu, Ömer Kalın ve İdris Yeter'i ise, Hüseyin Kısa, Mehmet Şefik Şefkatlioğlu, Muhammet Aksu, Türkmen Tekin'i şehit ettikleri için ayrı 4'er kez ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Fatih Sönmez, Ahmet Kocabay'ı şehit ettiği gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DEĞİŞİK ORANLARDA HAPİS CEZALARI ALINDI
Öte yandan, bazı sanıklar “Öldürmeye teşebbüs", “Kasten yaralama", “Silahla tehdit" ve “Mala zarar verme" ve “hakaret" suçlarından da farklı oranlarda hapis cezalarına çaptırıldı.

12 SANIĞIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
Mahkeme heyeti, sanıklar Mithat Aynacı, Osman Akkaya, Fatih Sönmez, Serdar Değirmendere, Bora Serhat Seçkin, Burak Uluçınar, Maksut Keleşoğlu, İdris Yeter, Mehmet Umur, Özgür Akkaya, Ömer Kalın ve İsmail Uğuz'un tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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Olaya ilişkin arşiv görüntüler

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