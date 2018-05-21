İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü işgal girişimi davasında 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal teşebbüsü ile Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit edilmesine ilişkin, aralarında tankın içinden çıkan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 67 sanığın yargılandığı davada, "anayasayı ihlal" suçundan 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1 sanığa müebbet hapis cezası verildi.
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