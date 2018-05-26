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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde terfiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 16:22 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 50 emniyet müdürü ile 17 emniyet amiri bir üst rütbeye terfi etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 1 ikinci sınıf emniyet müdürü, 24 üçüncü sınıf emniyet müdürü, 25 dördüncü sınıf emniyet müdürü ve 17 emniyet amiri bir üst rütbeye terfi etti.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde, Anadolu Yakası'ndan sorumlu il emniyet müdür yardımcılığı görevinde bulunan İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Turgay Aytepe bir üst rütbeye terfi ederek, birinci sınıf emniyet müdürü oldu.

Pasaport Şube Müdürü Murat Ellik, Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Hakan Demir, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Muharrem Yazgan, Terörle Mücadele Şube Müdürü Kayhan Ay, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Murat Mutlu, Foto Film Şube Müdürü Koray Şensoy, Personel Şube Müdürü Ömer Kumlu, Asayiş Şube Müdürü Ahmet Cengiz Koçak ve Atatürk Havalimanı Şube Müdürü Emre Erdoğan ile Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü Gürhan Kaya, Şişli İlçe Emniyet Müdürü Murat Turhan, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Caner Coşar, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü İsmail Kılıç, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü Levent Binici'nin de aralarında bulunduğu 24 üçüncü sınıf emniyet müdürü ikinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etti.

Strateji Geliştirme Şube Müdürü Esma Zeyrek Şirin, Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü Nilgün Selvi, İstihbarat Şube Müdürü İlker Küçükhıdır, Muhabere Elektronik Şube Müdürü Hüseyin Selman ve Bütçe Şube Müdürü Filibya Saral ile Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin'inde arasında yer aldığı 25 dördüncü sınıf emniyet müdürü üçüncü sınıf emniyet müdürü oldu.

Ayrıca, Belge Yönetimi Şube Müdür Vekili İsmet Emirza, Hudut Kapıları Büro Amiri Deniz Halıcı Çelik, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kaya, Esenyurt Kıraç Polis Merkezi Amiri Serkan Arslan, Esenyurt Devriye Ekipler Amiri Korhan Karaarslan ve İstihbarat Şube Müdür Yardımcı Vekili Ali Kesikoğlu da dahil 17 emniyet amiri bir üst rütbeye terfi ederek dördüncü sınıf emniyet müdürü oldu.

İlerleyen süreçte yapılması beklenilen il içi atamalarda terfiler doğrultusunda değişikliklerin yapılabileceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terfi

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