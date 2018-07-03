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İstanbul Emniyet Müdürlüğünde terfiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 12:43 | Son Güncelleme

İl emniyet müdür yardımcılığı ve ilçe emniyet müdürlüğü görevini yürüten 10 ikinci sınıf emniyet müdürü, bir üst rütbeye terfi etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğünde çeşitli görevlerde bulunan 10 ikinci sınıf emniyet müdürü, bir üst rütbeye terfi etti.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 3 il emniyet müdür yardımcısı ve 5 ilçe müdürü ile Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığında geçici görevli 2 ikinci sınıf emniyet müdürü bir üst rütbeye terfi ederek, birinci sınıf emniyet müdürü oldu.

Terfi alan müdürler arasında, Polisevi Şube Müdürlüğü ile Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğünden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı Hilmi Korhan Zilcioğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü ile Pendik ve Tuzla ilçe emniyet müdürlüklerinden sorumlu Eyüp Sabri Öksüz ve Bayrampaşa, Eyüpsultan, Bağcılar, Esenler ve Güngören ilçe emniyet müdürlüklerinden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı Murat Şahin'in olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığında geçici görevli bulunan Serkan Şen ve Recep Çebe'nin de terfi alanlar arasında olduğu bildirildi.

Ayrıca, Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Salih Şahbey, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Kayadelen, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Haluk Öztürk ve Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü Kenan Kurt ikinci sınıf emniyet müdürlüğünden birinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etti.

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Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terfi

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