HABER

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN "15 TEMMUZ" KISA FİLMİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 14:16 | Son Güncelleme

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın 15 Temmuz'da gazi olan yakın koruması Mehmet Onay tarafından senaryosu yazılan, 3 polis memuru tarafından çekilerek kurgulanan 'Kaderin Üstündeki Kader' adlı kısa film yayınlandı.

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın 15 Temmuz'da gazi olan yakın koruması Mehmet Onay tarafından senaryosu yazılan, 3 polis memuru tarafından çekilerek kurgulanan 'Kaderin Üstündeki Kader' adlı kısa film yayınlandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıl dönümünde 'Kaderin Üstündeki Kader' isimli kısa film hazırladı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla hazırlanan kısa filmin senaryosunu 15 Temmuz'da gazi olan Çalışkan'ın yakın koruması Mehmet Onay yazdı. Polis memurları Mustafa Çamlıbel, Mücahit Erdoğan, Cengizhan Aktürk tarafından çekilerek kurgulanan kısa film, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbecilere karşı canı pahasına mücadele eden tüm şehit ve gazilere ithaf edildi. Filmde küçük bir kız çocuğunun şehitlikte babasının mezarı başında annesine 'Anne 15 Temmuz'da ne oldu? Babam neden burada yatıyor?' diye sorması üzerine annesi 'Kızım 15 Temmuz, İslam'ın son kalesi olan ülkemizin dönüm noktasıdır. Peki 15 Temmuz'da ne mi oldu?' cevabını veriyor. Ardından kısa film 15 Temmuz gecesi yaşanan olayların yer aldığı görüntülerle devam ediyor.

Görüntü Dökümü
---------
-İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı kısa film

PARTNERHerkes onunla dalga geçiyordu! Değişimi şoke ettiHerkes onunla dalga geçiyordu! Değişimi şoke etti
Küçük Horbi cımbızla çiğ et verilerek besleniyorKüçük Horbi cımbızla çiğ et verilerek besleniyor
15 Temmuz mesajları 2018: En anlamlı resimli 15 Temmuz mesajları15 Temmuz mesajları 2018: En anlamlı resimli 15 Temmuz mesajları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anadolu Ajansı duyurdu! Kırmızı bültenle aranan iki terörist peş peşe yakalandı

Anadolu Ajansı duyurdu! Kırmızı bültenle aranan iki terörist peş peşe yakalandı

15 Temmuz mesajları 2018: En anlamlı resimli 15 Temmuz mesajları

15 Temmuz mesajları 2018: En anlamlı resimli 15 Temmuz mesajları

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret kaç olacak? 'Yaş 25 bedel 15' iddiası

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret kaç olacak? 'Yaş 25 bedel 15' iddiası

TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

Hayvan barınağında kahreden görüntü!

Hayvan barınağında kahreden görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.