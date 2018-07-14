Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın 15 Temmuz'da gazi olan yakın koruması Mehmet Onay tarafından senaryosu yazılan, 3 polis memuru tarafından çekilerek kurgulanan 'Kaderin Üstündeki Kader' adlı kısa film yayınlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıl dönümünde 'Kaderin Üstündeki Kader' isimli kısa film hazırladı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla hazırlanan kısa filmin senaryosunu 15 Temmuz'da gazi olan Çalışkan'ın yakın koruması Mehmet Onay yazdı. Polis memurları Mustafa Çamlıbel, Mücahit Erdoğan, Cengizhan Aktürk tarafından çekilerek kurgulanan kısa film, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbecilere karşı canı pahasına mücadele eden tüm şehit ve gazilere ithaf edildi. Filmde küçük bir kız çocuğunun şehitlikte babasının mezarı başında annesine 'Anne 15 Temmuz'da ne oldu? Babam neden burada yatıyor?' diye sorması üzerine annesi 'Kızım 15 Temmuz, İslam'ın son kalesi olan ülkemizin dönüm noktasıdır. Peki 15 Temmuz'da ne mi oldu?' cevabını veriyor. Ardından kısa film 15 Temmuz gecesi yaşanan olayların yer aldığı görüntülerle devam ediyor.
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