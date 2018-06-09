İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE İFTAR YEMEĞİ

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan

*"Vatan bizim ortak paydamızdır. Çünkü vatan bizim evimiz, Bu evi korumak hepimizin boynunun borcu, bu uğurda hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum"

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şehit polis yakınları gazi yakınları için iftar programı düzenledi. Yaklaşık bin 500 kişi Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa katıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın ev sahipliği yaptığı iftar yemeğine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya katıldı. Program şehitler için okunan Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı.

EMİNE ERDOĞAN ERDOGAN: 'VATAN BİZİM ORTAK PAYDAMIZDIR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, vatanın kurtarılması için kol kanat geren herkesin katılmasından mutluluk duyduğunu belirterek, “Vatan bizim ortak paydamızdır. Çünkü vatan bizim evimiz, Bu evi korumak hepimizin boynunun borcu, bu uğurda hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Makamları ali olsun, onlar dünya makamlarını şehit olarak ödediler. Bir insanın peygamberlikten sonra ulaşabileceği en yüksek mertebe şehitliktir. Bizler geride kalanlar olarak üzerimize düşeni yapmakla sorumluyuz. Bize emanet edilen vatanı korumak ve yüceltmekle mükellefiz. Yargı yoluyla ekonomik açıdan, ve nihayetiyle askeri olarak bizleri çökertmeye çalıştılar. 15 Temmuz gibi kanlı bir ihaneti yaşadık. Meclisimiz bombalandı, şehitler gaziler verdik. Rabbim o günleri bize bir daha göstermesin. Böyle zamanlarda Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale bize iman veriyor, ecdadımızın mücadelesi bize rehber oluyor. Öyle zannediyorum ki böyle imtihanlar dayanıklılığımızı daha da arttırıyor. Ne mutlu ki hürriyete olan aşkın cesaretin vatan sevgisinin tüm boyutlarıyla kökleştiği bir coğrafyada yaşıyoruz. 15 Temmuz öncesine göre daha güçlü olduğumuzu düşünüyorum. Rabbim bu dirayeti baki kılsın. İslam dünyasının acılarını dindirmeye bizleri vesile kılsın" dedi.