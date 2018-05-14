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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü işgal girişimi davasında, cumhuriyet savcısı, 21 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 11:41 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü işgal girişimi davasında, cumhuriyet savcısı, 21 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.


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