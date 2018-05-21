İstanbul Emniyet Müdürlüğünü işgal girişimi davasında karar

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Emniyet Müdürlüğünün işgal teşebbüsü ile Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit edilmesine ilişkin, aralarında tankın içinden çıkan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 67 sanığın yargılandığı davada, "anayasayı ihlal" suçundan 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Bakırköy Adliyesi Konferans Salonunda yapılan duruşmada, mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Heyet, sanıklar eski emniyet müdürü Mithat Aynacı, yarbay Osman Akkaya, yarbay Fatih Sönmez, yüzbaşı Serdar Değirmendere, üsteğmen Bora Serhat Seçkin, üsteğmen Burak Uluçınar, astsubay Maksut Keleşoğlu, uzman çavuşlar İdris Yeter, Mehmet Umur, Özgür Akkaya ve Ömer Kalın'a "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.