 İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü işgal girişimi davasında mütalaa açıklandı

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal girişimi ile Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit olmasıyla ilgili davada mütalaa verildi. Aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 18'i tutuklu 67 sanıklı davada Cumhuriyet Savcısı Cem Üstündağ, 21 sanığa “Anayasayı İhlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. 3 sanığın da tutuklanmasını talep eden savcı, diğer 46 sanığa ise tüm suçlardan ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep etti.

16 TUTUKLU SANIK HAZIR BULUNDU

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bakırköy Adalet Sarayı'nın içindeki konferans salonunda görülen duruşmada 16 tutuklu sanık hazır bulundu. Öte yandan çok sayıda müşteki de duruşmaya katıldı.

DARBE YAPMAYA KARAR VERDİKLERİ BELİRTİLDİ

Cumhuriyet Savcısı Cem Üstündağ, esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu belirterek, mütalaayı özetleyerek okudu. Savcı mütalaasında, Fetullahçı Terör örgütünün, 15 Temmuz 2016 günü yegane amacı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin anayasal sistemini cebir ve şiddet kullanmak suretiyle değiştirmek ve işlemez hale getirmek için darbe yapmaya karar verdiğini belirtti. Savcı Üstündağ, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde yuvalanmış olan sözde asker ve polis kılığındaki bir kısım Fetullahçı teröristlere de bu plan kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü işgal etme görevi verildiği kaydedildi. Örgütün amacı, yapısı, idolojisinin iddianamede ayrıntılı olarak anlatıldığı da mütalaada belirtildi.