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İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ AFRİN'DEN DÖNEN ÖZEL HAREKAT POLİSLERİYLE İFTAR YAPTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 16:48 | Son Güncelleme

  *Çalışkan:  "İstanbul'da Gezivari bir şey, hiçbir zaman olamaz" "İstanbul'la terör kelimesinin bir arada anılmasını tamamen sıfırlayacağız"   Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürü Dr.

*Çalışkan:

"İstanbul'da Gezivari bir şey, hiçbir zaman olamaz"

"İstanbul'la terör kelimesinin bir arada anılmasını tamamen sıfırlayacağız"

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Afrin'den dönen Özel Harekat Şube polisleri ile iftarda biraya geldi. Atatürk Havalimanı'nda bulunan Polis Özel Harekat (PÖH) Şube Müdürlüğü'nde dün akşam düzenlenen iftar programına emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe müdürleri ve 79 gün boyunca Afrin'de görev yapan özel harekat polisleri katıldı.

'İSTANBUL'DA GEZİVARİ BİR ŞEY, HİÇBİR ZAMAN OLAMAZ'
İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, meslek hayatımda çok farklı şubelerde çalıştığını fakat hiç Özel Harekat Polisi olarak görev yapmadığını söyledi. Çalışkan, “Buradaki arkadaşlar bizi Silopi, Nusaybin, Şırnak'ta ve Afrin'de temsil etti. Sadece bizi de değil ülkeyide temsil ettiler. Hepsinde bize gurur verdiler. Şimdi hep beraber İstanbul'a hizmet ediyoruz. Bizim yaptığımız iş vatandaşlarımızın mutlu olmasına yarıyor. Her türlü güzel şey güvenliğin arkasından geliyor. 15-20 milyonluk İstanbul tüm ülkeye örnek bir şehir. İstanbul bu mesleğin lokomotifi, bizim yaptığımız projeler tüm illere yayılıyor. Bunu sizlere güvendiğim için söyleyebiliyorum. İstanbul'da gezivari bir şey, hiçbir zaman olamaz. Siz olduğunuz ve biz görevimizi tam olarak yaptığımız sürece böyle bir şey mümkün değil. Kimse buna müsaade edemez. Çünkü bu kadar güçlü bir emniyet teşkilatının karşısında hiç kimse böyle bir işe niyet dahi edemez. Adım adım santim santim iğne ile kuyu kazar gibi terörle ilgili çalışıyoruz, sıfırlayana kadar devam edeceğiz. İstanbul'la terör kelimesinin bir arada anılmasını tamamen sıfırlayacağız Allah'ın izni ile" dedi.

'DURMAK YOK YOLA DEVAM'I BİZİM TEŞKİLATIMIZ İÇİN SÖYLÜYORUM
Çalışkan, “Aranızda Afrin'e gidenler de olduğunu görüyorum. Onları yolcu ederken, ben çok kıskanç bir adam değilim ama 'Ben sizleri kıskanıyorum' dedim. Allaha çok şükür gittiler ve başarıyla tamamladılar. Kayıp vermeden, hiçbir sıkıntı yaşamadan tatlı hatıralarla geldiler. Bizleri bu sebeple onurlanıp, gururlandırdılar. 'Durmak yok yola devam'ı bizim teşkilatımız için söylüyorum. Her konuda en iyisini ve en güzelini yapmak için eğitimse eğitim, denetimse denetim, lojistikse lojistik ne gerekiyorsa herşeyi sağlayarak en iyisini burada yapacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
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POLİS KAMERASI
-Çalışkan'ın konuşması
-İftardan görüntüler
-Özel Harekat polislerinden görüntüler
-Dua edilmesi
-Genel ve detay görüntüler

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
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