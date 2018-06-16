İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan bayramda görev yapan polisleri ziyaret etti

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İSTANBUL Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve eşi Müberra Aksoy Çalışkan, dün Ramazan Bayramı sebebiyle Başakşehir Kalekol binası, Mahmutbey ve Çamlıca gişelerinde bulunan denetim noktalarında görevli polisleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

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