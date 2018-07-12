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İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'dan 15 Temmuz kitabı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 17:54 | Son Güncelleme

İSTANBUL Emniyet Müdürü Dr.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıl dönümünde o geceyle ilgili yaşadıklarını anlatan bir kitap yazdı. '15 TEMMUZ KIYAM(ET) GECESİ VE MİLLİ DURUŞ' isimli kitap 222 sayfadan oluşuyor. Kitapta Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın 15 Temmuz gecesi eski ismiyle Boğaziçi Köprüsü’ndeki olaylara müdahale etme anına ilişkin çeşitli fotoğraflar da yer aldı. Çalışkan, kitabında 15 Temmuz sürecini 3 ana parçaya ayırarak okuyuculara aktarıyor. Kitabın birinci kısımında ’15 Temmuz FETÖ darbe girişimine doğru’ ara başlığıyla 15 Temmuz darbe girişimi öncesindeki yakın tarih ele alınıyor. İkinci bölümünde ise, ‘Kıyam(et) gecesi 15 Temmuz’ ara başlığıyla İstanbul’da 15 Temmuz gecesinin nasıl geçtiği ve polis telsizlerine yansıyan konuşmaların metinler haline getirilmiş parçaları bulunuyor. Kitabın üçüncü bölümünde ‘15 Temmuz sonrası’ arabaşlığıyla darbe girişiminin ardından yaşananlar anlatılıyor. Kitap tarihe ışık tutuyor.

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