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İstanbul Emniyeti’nden Sevgililer Günü uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 01:09 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle 39 ilçede 150 noktada 2 bin 400 polisin katılımıyla “Yedi Tepe Huzur Uygulaması” başlattı.

İstanbul Emniyeti’nden Sevgililer Günü uygulaması

İstanbul'un 39 ilçesinde 2400 polisin katılımıyla "Yeditepe Huzur" adlı denetimler yapıldı. Daha önce belirlenen 150 noktada denetimler gerçekleştirildi.

Kadıköy'de oluşturulan denetim noktasında polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurup arama yaptı. Ekipler, araçlardan indirdikleri kişileri ve şüpheli buldukları yayaları GBT(Genel Bilgi Taraması) kontrolünden geçirdi. Helikopter destekli yapılan denetimlere özel harekat polisleri de katıldı.

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POLİS HELİKOPTERİ DENETİMLERE DESTEK VERDİ

Şişli, Taşkışla Caddesi'nde de arama noktası kuran polisler şüpheli gördükleri araçları durdurarak arama yaptı. Araçtan indirilen ve yayalar kimlik kontrolünden geçirildi. Burada da polis helikopteri denetimlere havadan destek verdi.

Fatih'te oluşturulan polis noktasından da durdurulan araçlar aranırken araçtan indirilenler ve yayalar kimlik kontrolünden geçirildi. Köpeklerinde kullanıldığı denetimlere burada da polis helikopteri destek verdi.

DHA

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Emniyet istanbul sevgililer günü

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